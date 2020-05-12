СГБ Азербайджана распространила информацию в связи со спецоперацией в Минкультуры (ВИДЕО) (версия 2)

БАКУ/Trend/ - Служба государственной безопасности (СГБ) провела меры по пресечению противоправных действий, бросающих тень на деятельность органов власти, некоторых должностных лиц, во имя своих интересов наносящих вред охраняемым законом интересам государства в сфере охраны памятников, считающихся культурно-историческим наследием азербайджанского народа, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Службу.

В результате проведенного расследования была получена информация о том, что замминистра культуры Байрамов Рафиг Ясин оглу и начальник Госслужбы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при министерстве культуры Султанов Закир Имран оглу злоупотребляли должностными полномочиями, допустили многочисленные противоправные действия, наносящие ощутимый вред охраняемым законом интересам общества и государства и правам человека.

Во время обыска, проведенного СГБ 8 мая 2020 года в кабинетах и квартирах Рафига Байрамова и Закира Султанова, были найдены и изъяты различные заметки о суммах денежных средств, принятых должностными лицами минкультуры, денежные средства в различных валютах, другие документы и вещественные доказательства, имеющие значение для дела.