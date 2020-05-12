Эльмар Мамедъяров: Азербайджан привержен политическому урегулированию конфликта в кратчайшие сроки (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Азербайджан привержен политическому урегулированию конфликта в кратчайшие сроки.

Как сообщает во вторник Trend, об этом в ходе встречи в формате видеоконференции министров иностранных дел стран-членов СНГ сказал глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

«Реалии, наблюдающиеся сегодня в мире, требуют эффективного взаимодействия и координации усилий всех государств против новых вызовов и угроз стабильности и безопасности. Однако неурегулированные конфликты на пространстве Содружества, в частности армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт, не позволяют в полной мере эффективно реализовать потенциал интеграции внутри Содружества, и являются основным препятствием на пути более тесного взаимодействия государств-членов СНГ против новых вызовов и угроз.

Последние заявления руководства Армении показывают, что армянская сторона делает все возможное, чтобы не допустить активизации процесса мирного урегулирования конфликта, и тем самым создает новые угрозы региональной стабильности и безопасности.

Азербайджан привержен политическому урегулированию конфликта в кратчайшие сроки. Наряду с этим, переговоры не могут длиться вечно, и переговоры не должны служить продолжению и поддержанию ситуации, возникшей в результате применения силы, оккупации и этнической чистки.

Вновь хочу напомнить, что, как отмечено в Уставе ООН, Хельсинкском заключительном акте, Парижской хартии и небезызвестных резолюциях Совбеза ООН, Азербайджан имеет право любыми возможными средствами восстановить свою территориальную целостность в рамках признанных на международном уровне границ.

Скорейшее урегулирование конфликтов, основанное на суверенитете, территориальной целостности и неприкосновенности границ государств, несомненно, позволит укрепить региональную и международную безопасность, социальное развитие и экономическое сотрудничество в регионе", - сказал Эльмар Мамедъяров.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)