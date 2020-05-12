Утверждены Положения трех структур при минэкономики Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев 12 мая 2020 года подписал Указ об обеспечении деятельности министерства экономики Азербайджана.

Как сообщает во вторник Trend, согласно указу, утверждены "Положение о Государственной имущественной службе при министерстве экономики", "Положение о Государственной налоговой службе при министерстве экономики" и "Положение о Государственной антимонопольной службе и контролю над потребительским рынком при министерстве экономики".