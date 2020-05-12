Дед армянского премьера дезертировал и воевал на стороне немцев – российский эксперт

БАКУ/Trend/ - Любопытная информация о том, что дед нынешнего премьер-министра Армении оказался коллаборационистом, сотрудничавшим с нацистами в годы Второй мировой войны привлекла внимание общественности, после того как в армянских СМИ появилась серия публикаций, посвященных «героической летописи» предка Никола Пашиняна, о котором премьер в своей публикации напомнил пользователям соцсети Facebook.

В честь 75-летия Победы над фашистской Германией премьер опубликовал в Facebook фотографию своего деда и сделал запись: Никол Пашинян, 1913-1943. Служил в 554-м стрелковом полку 138-й стрелковой дивизии. Однако затем в армянских СМИ появилась информация о сотрудничестве деда Никола Пашиняна с гитлеровцами.

Между тем, буквально сразу после публикации премьера, появились комментарии о том, что Никол Вартанович Пашинян воевал в рядах армии нацистской Германии, причем - в легионе, которым командовал одиозный Гарегин Нжде.

Известный российский эксперт, публицист и общественный деятель Дмитрий Верхотуров высказал собственное мнение Trend по этому вопросу.

«Приключилась с премьер-министром Армении Николом Пашиняном презабавная история. Незадолго до 9 мая он опубликовал данные о своем деде, тоже Николе Пашиняне, какой он был герой, участвовал в Великой Отечественной войне. Однако, довольно быстро, благодаря опубликованию массы документов и созданию сайтов, в которых можно быстро найти нужные данные, выяснилось, что дед премьер-министра, судя по документам, воевал на стороне немцев, то есть перешел на сторону врага, и впоследствии погиб.

Между тем, связь нынешнего премьер-министра Армении с убитым в 1943 году легионером вроде бы не вызывает особых сомнений.

У нас есть в распоряжении немецкая похоронная карточка (Grabmeldung), в котором отразились многие факты не слишком длинной биографии (30 лет всего) легионера Никола Пашиняна. В ней указано, что он умер 29 сентября 1943 года в госпитале, причина смерти - огнестрельное ранение в области живота (Bauchschuss).

То есть, Пашинян был в бою, где и получил советскую пулю в живот. Место смерти и место захоронения - некий Zwiahel. Это Звягель, или Новоград-Волынский на Украине.

Погибший легионер был похоронен на военном кладбище в Новоград-Волынском, в отдельной могиле за номером 1972. В той же карточке указано, что легионер Пашинян служил в 814-м армянском пехотном батальоне. Можно при желании найти сведения о тех боях, в которых погиб предок нынешнего премьер-министра Армении.

В 1943 году армянский легион подчинялся Вермахту и его батальоны придавались тем или иным частям, но комплектовался и обучался легион в структурах СС. В основном из военнопленных армянской национальности. Далеко не всегда вступление в легион было добровольным, часто в легионы и другие подобные формирования вступали вынужденно, под давлением голода в концлагере. Многие военнопленные решали вступить в них в тайном стремлении при первом же удобном случае дезертировать и вернуться к своим. Случаи массового дезертирства, а также переходов целых подразделений и частей, сформированных немцами из военнопленных, на сторону Красной Армии или партизан были далеко не редкостью.

Но это не про легионера Никола Пашиняна. Судя по карточке, где указано его захоронение на военном кладбище в отдельной могиле, он воевал, причем воевал добровольно и рьяно, раз немцы так его ценили.

Немецкого кладбища в Новоград-Волынском, конечно, не существует. Вскоре после освобождения все немецкие военные кладбища были снесены. Но думаю, что знатоки местной истории могут показать, где оно было», - резюмировал российский аналитик, добавив, что премьер-министр может прокатиться на Украину и поклониться праху своего предка.

(Автор: Матанат Насибова. Редактор: Ровшан Гусейнов)