Генеральный директор ВОЗ направил письмо Президенту Ильхаму Алиеву

БАКУ /Trend/ - Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адан Гебрейесус направил письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства, в письме генеральный директор высоко оценил работу, проделанную правительством Азербайджана для осуществления превентивных мер в борьбе с COVID-19. Вместе с тем, он назвал оказанную Президентом Азербайджана поддержку многосторонней дипломатии и солидарности на национальном, региональном и глобальном уровнях образцовой, особо отметил, что это отчётливо проявилось в ходе последовательных мероприятий, проведённых под руководством Президента Ильхама Алиева.

Генеральный директор ВОЗ заявил, что чрезвычайный Саммит Тюркского совета по COVID-19, состоявшийся 10 апреля 2020 года под председательством Президента Ильхама Алиева в формате видеоконференции, еще больше усилил сотрудничество и послужил укреплению связей между двумя организациями.

Коснувшись Саммита Движения неприсоединения, организованного в формате видеоконференции, Гебрейесус поздравил Президента Азербайджана за очень успешное проведение мероприятия и назвал это отличной инициативой. Он отметил, что в соответствии с итоговой декларацией, принятой на мероприятии, проведённом под председательством Президента Азербайджана, предусматривается создать рабочую группу для разработки базы данных, содержащей основные потребности государств-членов Движения, и подчеркнул готовность ВОЗ поддержать усилия рабочей группы.

В то же время Гебрейесус пишет, что ВОЗ готова сотрудничать с Азербайджаном в борьбе с угрозами, вызываемыми COVID-19 на глобальном, региональном и страновом уровнях.

В заключение генеральный директор ВОЗ выразил свое глубокое уважение и почтение к Президенту Азербайджана.