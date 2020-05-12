Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии фабрики по производству медицинских масок и предприятия по производству защитных комбинезонов в Сумгайыте (ФОТО/ВИДЕО) (Версия 3)

Добавлены подробности (Первая версия была опубликована в 14:11)

БАКУ /Trend/ - 12 мая Президент Азербайджанa Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии фабрики медицинских масок и функционирующего при швейной фабрике предприятия по производству защитных комбинезонов Общества с ограниченной ответственностью Gilan Tekstil Park.

Как сообщает Trend, генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью Gilan Tekstil Park Мехрибан Ахундова проинформировала главу государства и первую леди о деятельности предприятий.

Отмечено, что на фабрике по выпуску медицинских масок будут производиться маски для одноразового пользования. Маски являются трехслойными, средний слой состоит из синтетической ткани. Они устойчивы к различным вирусам и инфекциям. На первоначальном этапе на фабрике планируется производить ежедневно 140 тысяч масок. До конца мая здесь будет установлено дополнительное оборудование, что в свою очередь позволит повысить производительную мощность. Таким образом, данный показатель будет увеличен на фабрике поэтапно до 300 тысяч штук. В настоящее время к производственному процессу привлечены 30 работников, а после установки дополнительного оборудования их число достигнет 50 человек.

В Обществе с ограниченной ответственностью Gilan Tekstil Park началось также производство защитных комбинезонов. Продукция производится из нетканого материала- полипропилена высокой плотности, покрытого полиэтиленовой защитной мембраной. А это в свою очередь повышает качество продукции. Так, данная ткань отличается прочностью, водонепроницаемостью, устойчивостью к химическим веществам, легкостью. Производимые защитные комбинезоны предохраняют пользователей от вируса, инфекции, вредных химических веществ или продукции, процессов, способных вызвать уязвимость. Соответствие продукции сертифицировано по соответствующим стандартам. Здесь ежедневно планируется производить 6 тысяч защитных комбинезонов. Сдача в эксплуатацию данного предприятия представляет значение и с точки зрения открытия новых рабочих мест. Так, к производственному процессу здесь привлечены 210 работников. После обеспечения местного спроса медицинские маски и защитные комбинезоны планируется экспортировать. Таким образом, начало функционирования подобных предприятий не только служит повышению экспортного потенциала Азербайджана, но также играет большую роль с точки зрения развития ненефтяного сектора.

Затем Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева встретились с группой работников предприятий.

Глава государства выступил на встрече.

Выступление Президента Ильхама Алиева:

-В связи с пандемией коронавируса тема развития медицинской промышленности в Азербайджане приобрела большую актуальность. Как вам известно, эта сфера в Азербайджане мало развита, во многих случаях мы зависели от импорта, и сегодня это продолжается. Однако пандемия коронавируса стала бедой для каждой страны, и все страны, в том числе Азербайджан, постарались в первую очередь мобилизовать внутренние ресурсы и начали принимать меры, необходимые для борьбы с пандемией. Могу сказать, что Азербайджан является одной из стран, первыми предпринявших превентивные шаги. Именно в результате этих шагов мы до сегодняшнего дня полностью контролируем ситуацию, и число инфицированных – достаточно низкое. Конечно, в нынешних условиях обеспечение, соблюдение карантинного режима – одна из основных целей в борьбе с пандемией. Считаю, что в этот период каждая страна увидела, что в сложной ситуации, сложных условиях некоторые страны замыкаются в себе, другие – стараются обеспечить только внутренний рынок. Конечно, возникли и определенные трудности, в частности по закупке и поставке в страну медицинских принадлежностей, медицинского оборудования. Мы еще раз увидели, что развитие медицинской промышленности имеет большое значение. В последнее время в этом направлении были предприняты определенные шаги, на острове Пираллахи начали функционировать два предприятия: одно - по производству лекарственных препаратов, а другое - по производству медицинских шприцев.

Производства медицинских масок в Азербайджане вообще не было и не предусматривалось. Отрадно, что частный сектор, проявив большую социальную инициативу, ответив на призыв государства, в короткий срок начал производить эти необходимые нам – как врачам, так и простым гражданам – средства. Фабрика медицинских масок, начавшая функционировать сегодня на этом предприятии, - второй производственный участок в нашей стране. Первое предприятие также расположено в Сумгайыте, на территории Сумгайытского химического промышленного парка. Конечно, если бы у нас не было развитого современного промышленного потенциала, вряд ли можно было бы создать эти производственные участки. Именно в результате политики индустриализации, в частности, начала функционирования в Сумгайыте новых современных промышленных предприятий, фабрики, в короткий срок сменив свой профиль, начали уже производить медицинские маски и защитные комбинезоны.

Семь лет назад я участвовал в открытии данного предприятия, и рад, что в этот период предприятие успешно функционировало. Продукция данного предприятия известна на внутреннем рынке, в то же время есть и экспортный потенциал. Это говорит о том, что производимые на предприятии товары обладают высоким качеством. Как мне сообщили сегодня, производство комбинезонов будет доведено до 6 тысяч штук в день, что имеет особое значение для защиты наших врачей. До сих пор мы приобретали защитные комбинезоны за рубежом. Проблема не в этом, мы выделяем на это средства, расходуем валюту, дело в том, что в период пандемии коронавируса приобретение необходимых средств становится проблемой. Даже при наличии денег доставка этих средств, оборудования превращается в большую проблему, и мы столкнулись с ней. Несмотря на это, мы, мобилизовав все возможности, завозим необходимые нашей стране средства.

Поэтому считаю, что сегодня очень знаменательный день, так как и первое, и начинающее сегодня функционировать здесь второе предприятие по производству медицинских масок должны полностью обеспечить наши внутренние потребности, также и в защитных комбинезонах. Развитие промышленного потенциала, конечно, позволило нам добиться этого.

В целом, развитие Сумгайыта сегодня во многом связано с промышленным потенциалом города. Как мне сообщили, 95 процентов работников Gilan Tekstil Park - жители Сумгайыта. В последние годы в Сумгайыте созданы десятки новых предприятий, и я участвовал в их открытии. Среди них хотелось бы особо отметить два гигантских, флагманских предприятия – завод по производству азотных удобрений и завод полимеров. Государство израсходовало крупные средства на строительство этих заводов. Однако функционирование других заводов организовано исключительно частным сектором, конечно, при поддержке государства, которое выделяет территории. Как вам известно, в Сумгайыте функционируют два промышленных парка – Сумгайытский парк технологий и Сумгайытский химический промышленный парк. Территория Сумгайытского химического промышленного парка измеряется десятками гектаров. На этой полностью очищенной территории реализованы новые инфраструктурные проекты. Частный сектор также успешно работает в этом парке, ежегодно здесь открывается несколько предприятий. Таким образом, Сумгайыт стал вторым по величине промышленным городом не только Азербайджана, но и Южного Кавказа. В отличие от советского времени функционирующие сегодня здесь промышленные предприятия отвечают всем экологическим стандартам.

Вы молоды и не помните те годы. Но в советское время, проезжая мимо Сумгайыта, люди поднимали стекла машин, потому что от запаха слезились глаза. То есть, Сумгайыт действительно представлял собой центр большого экологического бедствия, так как в результате стремительного развития химической промышленности и во многих случаях несоблюдения экологических стандартов экологическая ситуация в Сумгайыте была очень тяжелой, здесь широко распространились несколько видов заболеваний. Мы же превратили Сумгайыт в современный, чистый промышленный город. Сегодня воздух в Сумгайыте чище, чем в Баку. Особое значение имеют проведенные в Сумгайыте работы по озеленению, созданию новых парков, принятие экологических мер, полная очистка и реконструкция канала Аджидере, который на протяжении многих лет вызывал беспокойство сумгайытцев. Поэтому облик Сумгайыта как промышленного города полностью изменился и отвечает сегодня самым высоким стандартам. Наряду с этим, конечно, были реализованы и другие проекты. Социальные проекты – уже несколько лет возводятся крупные городки для переселенцев. Недавно я ознакомился со строительством очередного городка. Проводится работа по благоустройству, наконец начал функционировать Сумгайытский бульвар. Это было моей давнишней мечтой, знаю, что сумгайытцы тоже всегда хотели этого. Вот уже несколько как Сумгайытский бульвар передан в распоряжение сумгайытцев и является прекрасной зоной отдыха. Словом, мы подходим в данному вопросу комплексно. В настоящее время идет строительство городской больницы номер 2. Вначале мы хотели отремонтировать ее, но потом увидели, что она находится в совершенно разрушенном состоянии и снесли ее. Больница номер 1 функционирует, в ближайшее время завершится и строительство второй больницы.

Конечно, сегодня всех нас и весь мир беспокоит пандемия коронавируса. Азербайджан и в этой области демонстрирует образцовый подход. Об этом говорят как граждане Азербайджана, - это находит отражение и в адресованных мне тысячах писем благодарности, - так и международные организации. Недавно я получил второе письмо от генерального директора Всемирной организации здравоохранения. Первое письмо он адресовал мне в конце марта, а второе – 7 мая. Всемирная организация здравоохранения и во втором письме высоко оценивает работу, проделанную в Азербайджане в области борьбы с коронавирусом, одобряет ее. Конечно, это – высокая оценка проделанной работы. Однако еще раз хочу сказать: самую высокую оценку дает азербайджанский народ.

Держать сегодня ситуацию под контролем не так легко. Мы все свои усилия направили на охрану здоровья людей. Можно сказать, что с первых дней пандемии для нас не было никаких моментов сомнений в выборе. Я однозначно сказал, что первоочередными являются здоровье и жизнь граждан. Что касается экономического положения, то всем было ясно, что экономика пострадает - не только наша, но и вся мировая экономика. В настоящее время появляются предварительные подсчеты, и говорят, что в этом году спад экономики в развитых странах может составить 7-10 процентов, и это естественно. Но наша основная задача заключалась в защите граждан. Поэтому ограничительные меры сыграли большую роль. Если бы мы не предприняли этих шагов, то ситуация сейчас могла бы выйти из-под контроля, как она вышла из-под контроля во многих, в том числе развитых странах, в странах, где система здравоохранения гораздо более развитая, чем у нас, в больницах не хватает коек для больных, порой больницы их вообще не принимают. Уже не секрет, что во многих странах больных с легкими симптомами не госпитализируют. Им предлагают оставаться дома, и они фактически не получают лечения. У нас же всех больных, всех инфицированных, даже не имеющих симптомов болезни, непременно принимают в больницах. Мы передали в распоряжение больных коронавирусом наши самые современные больницы.

Недавно состоялось открытие первой больницы модульного типа. Количество таких больниц достигнет 10-ти. Четыре из них будут построены частным сектором. Это еще раз свидетельствует о том, что частный сектор, отвечая на наш призыв, демонстрирует социальную ответственность. В то же время в созданном по моей инициативе Фонде поддержки борьбы с коронавирусом уже собрано более 100 миллионов манатов. Пока еще не израсходовано ни одного маната. Мы также создали формат общественного контроля для функционирования и механизма контроля фонда. Это еще раз показывает, что граждане, предприниматели демонстрируют солидарность, единство. Поэтому принятие превентивных мер позволило нам на первоначальном этапе преодолеть эту ситуацию с малыми потерями. Азербайджан находится в гораздо лучшем положении, чем другие страны, в том числе страны с такой же численностью населения, как у нас. Но это не означает, что мы должны довольствоваться достигнутыми успехами. Коронавирус не исчез, он бродит. Эта проблема останется до создания вакцины. Поэтому граждане должны быть готовыми к этому. Учитывая позитивную динамику трех недель, мы с 27 апреля стали предпринимать смягчающие шаги, потому что понимаем, что это – сложный период для каждого. Но увидели, что как только начались смягчающие меры, число инфицированных стало увеличиваться. Почему? Потому что зачастую граждане проявляют безответственность, не придерживаются рекомендованных им правил, не носят масок, не соблюдают дистанцию, не пользуются дезинфицирующими средствами, подвергая таким образом риску свою жизнь и жизнь сотен людей, которые находятся с ними в контакте. Поэтому хочу еще раз обратиться к гражданам Азербайджана: соблюдать эти правила не так сложно. Врачи, специалисты говорят, что сейчас главное соблюдать личную гигиену, пользоваться дезинфицирующими средствами, держать дистанцию в полтора-два метра и носить маски. Это несложно. Поэтому еще раз прошу всех граждан соблюдать эти правила. В настоящее время мы принимаем смягчающие меры, и, как вам известно, этот процесс идет во всем мире. Даже страны, где умерли сотни граждан, уже снимают ограничения, потому что иначе невозможно. Мы тоже постепенно идем в этом направлении. Но главное здесь – ответственность граждан, так как государство делает все необходимое. Мобилизованы все ресурсы. Из резервного фонда Президента выделено почти 100 миллионов манатов на приобретение медицинского оборудования и принадлежностей, в резерве хранятся еще 150 миллионов манатов.

Государство оказывает социальную поддержку тем, кто потерял работу. В течение двух месяцев 600 тысяч человек из числа безработных, неформально занятых и относящихся к малообеспеченной категории лиц получают от государства по 190 манатов. Государство выплачивает значительную часть заработной платы 690 тысяч человек в частном секторе, наиболее пострадавшем от пандемии. Выплачивается заработная плата каждого из 900 тысяч человек, работающих в государственном секторе. На эти и другие меры мы выделили в целом 3,5 миллиарда манатов и будем выделять столько, сколько нужно. Государство выполняет эту работу, успешно решает все организационные вопросы.

Как я уже отметил, Всемирная организация здравоохранения, являющаяся ведущей международной организацией в этой области, высоко оценивает нашу работу. Остается только, чтобы граждане проявляли ответственность и были дисциплинированными. Разумеется, необходимо еще более усовершенствовать механизм контроля. Конечно, по мере смягчения карантинного режима возникают определенные проблемы для контроля. Несмотря на это, всем соответствующим органам было дано указание усилить контроль. Но, повторяю, в нынешней ситуации основным условием нашего успеха является ответственность граждан. В противном случае болезнь выйдет из-под контроля. Мы должны открыто сказать это и знать, что какую бы работу ни проводило государство, ситуация выйдет из-под контроля, будут происходить случаи массового инфицирования, люди в массовом порядке будут умирать, не будет хватать мест в больницах и аппаратов искусственного дыхания в реанимационных отделениях. Таким образом, не дай бог, мы можем оказаться в положении стран, переживающих сегодня большой кризис. Мы категорически не можем допустить этого. Поэтому еще раз призываю всех граждан: будьте ответственными, дисциплинированными, не нарушайте правил, берегите себя, своих близких и знакомых, чтобы мы могли выйти из этой беды с малыми потерями.

Уверен, что мы добьемся этого. Потому что вот уже несколько месяцев пандемия представляет большую проблему для всего мира, но сохранять до сегодняшнего дня ситуацию под контролем может считаться действительно большим достижением. Должен особо отметить, что солидарность, которую мы видим в обществе в нынешним условиях, возможно, находится на самом высоком уровне, так как все общество консолидировалось в этой борьбе.

Пользуясь случаем, хочу еще раз поблагодарить представителей частного сектора, общественные организации, отдельных людей и за пожертвования, и за оказываемую гражданам помощь, и за организацию в короткий срок медицинской промышленности в соответствии с нашими интересами. Сегодня частный сектор, общественные организации оказывают помощь и нуждающимся. На первом месте среди них, конечно, находится Фонд Гейдара Алиева. Фонд, отдельные люди в массовом порядке помогают нуждающимся. Каждый должен делать все, что может. Это еще раз демонстрирует присущие нашему народу высочайшие качества. Надеюсь, что пандемия рано или поздно закончится, и после этого атмосфера, дух солидарности в нашем обществе станут еще крепче.

Поздравляю вас с сегодняшними открытиями, желаю вам новых успехов в деятельности. Спасибо.

X X X

Выступившая затем сотрудница предприятия Айгюн Магеррамова сказала:

-Уважаемый господин Президент и многоуважаемая Мехрибан ханым.

Приветствую Вас от имени жителей города Сумгайыт, который Гейдар Алиев назвал малым Азербайджаном, и работников фабрики Gilan Tekstil. Хочу сегодня сказать, что чувствую себя очень счастливой, так как получила возможность выступить перед Вами.

Великий лидер уделял особое внимание Сумгайыту, его трудолюбивым жителям и развитию нашего города. Создание и формирование Сумгайыта как города связано с именем великой исторической личности - Гейдара Алиева. Мы очень рады тому, что это особое внимание великого лидера к нашему городу продолжается Вами.

Господин Президент, социальные и промышленные предприятия, созданные, в частности, в последние годы благодаря Вашему непосредственному вниманию и заботе, способствовали еще большему развитию Сумгайыта, превратили его в современный, благоустроенный, светлый город. Сумгайыт – город, о котором мечтали великий лидер и Вы.

Айгюн Магеррамова отметила, что открытие предприятия республиканского значения по производству медицинских масок и защитной одежды именно в Сумгайыте – очередной пример внимания и заботы главы государства об этом городе. Она подчеркнула, что на предприятиях работают более 110 человек, из них свыше 95 процентов – жители Сумгайыта. Она также сказала, что по поручению главы государства вместо старых промышленных предприятий города созданы современные промышленные парки, подчеркнула, что сегодня Сумгайыт является экологически чистым городом, и выразила признательность за это:

-Сегодня мы воочию видим, с каким уважением и вниманием Вы и Мехрибан ханым относитесь к нашему городу.

Господин Президент и уважаемая Мехрибан ханым, от имени жителей Сумгайыта выражаю Вам глубокое почтение и признательность за особое внимание и заботу о нашем городе. Господин Президент, желаю Вам и уважаемой Мехрибан ханым, Вашей семье доброго здоровья, еще больших успехов во имя благополучия и еще более счастливого будущего нашего народа. Да хранит Вас Всевышний.

Президент Ильхам Алиев: Большое спасибо, благодарю.

Х Х Х

Сотрудник предприятия Керим Бабаев отметил, что каждый приезд Президента Ильхама Алиева в Сумгайыт открывает новый этап в развитии города. Выражая главе государства признательность за созданные для молодежи условия, он сказал: Благодарю Вас от имени работников Gilan Tekstil Park. Еще раз выражаю Вам признательность за внимание и заботу о молодежи, оказываемое ей доверие. Мы, молодежь, прилагаем все усилия, чтобы оправдать Ваше доверие. Да хранит Аллах Вас и Вашу уважаемую семью. Спасибо.

Х Х Х

Президент Ильхам Алиев: Большое спасибо. Очень рад, что жители Сумгайыта активно работают на этой фабрике. Создание рабочих мест является для нас одним из основных вопросов. Еще раз хочу сказать, что в последние годы в Сумгайыте были созданы десятки новых современных предприятий, и абсолютное большинство работников там – жители этого города, есть и приезжающие из Баку. В прошлый раз я сказал, что сегодня Баку и Сумгайыт словно соединились. Поэтому при введении карантинного режима мы учли Баку, Абшеронский район и Сумгайыт как одну территорию, так как знаем, что есть люди, живущие в Сумгайыте и работающие в Баку, и наоборот.

Конечно, развитие современного промышленного потенциала требует современных кадров. Сегодня молодежь является именно такой движущей силой, обеспечивающей организацию современного подхода, современной промышленности. Я говорил, что многие страны, в том числе и наша, переживают сегодня экономические трудности. Недавно состоялась моя встреча в форме видеоконференции с руководителями Европейского банка реконструкции и развития. На ней было отмечено, что в период пандемии Азербайджан показывает хорошие результаты и в экономической сфере. Достаточно сказать, что сегодня более 150 стран в мире обратились за помощью в международные финансовые структуры. То есть, их внутренние финансовые ресурсы не позволяют проводить нужную работу. Азербайджана в этом списке нет. Мы относимся к странам, которые борются с этой бедой собственными силами. Должен также отметить, что мы оказали помощь уже более 10 странам, отправили транспортные самолеты с медицинскими принадлежностями, дезинфекционные материалами. Некоторым странам оказали финансовую помощь. Дважды сделали донорское пожертвование Всемирной организации здравоохранения. Таких стран не очень много. Это свидетельствует о нашей ответственности. Демонстрирует, что мы играем активную роль в борьбе с пандемией и в глобальной плоскости.

Что касается наших экономических показателей, то, конечно, январь и февраль были очень обнадеживающими. Честно говоря, я думал, что мы завершим этот год с рекордными показателями. Однако пандемия вмешалась в нашу жизнь и нарушила планы. Но, несмотря на это, - я уже сказал, что экономическое положение многих стран остается тяжелым, и экономика переживает спад, - итоги четырех месяцев в Азербайджане свидетельствуют о том, что экономика, хоть и незначительно, выросла – на 0,2 процента. Конечно, это можно считать условным ростом. Тем не менее, спада пока нет.

Что касается развития ненефтяного сектора, то промышленный рост данного сектора превышает 16 процентов. Это – результат проделанной работы. Именно индустриализация, создание новых промышленных предприятий открывают для этого возможности, в том числе в Сумгайыте. Но все должны знать, что наши валютные резервы сократились. Для возрождения экономики, восстановления рабочих мест потребуется время. Поэтому мы создаем сегодня 90 тысяч общественных оплачиваемых рабочих мест, 80 тысяч семей получают социальную помощь от государства, в рамках программы самозанятости 12 тысячам семей выплачиваются необходимые средства. Мы делаем все это для того, чтобы не росла безработица. Однако во всех странах безработица выросла, в наиболее развитых странах выросла стремительно. Цифры, наверное, покажут, что она выросла и у нас. Поэтому отныне наша основная задача заключается как в сохранении под контролем ситуации, связанной с коронавирусом, так и планировании выхода из пандемии с тем, чтобы он был гладким и эффективным, и мы могли в максимально короткий срок восстановить экономическую активность. Поэтому сегодня все государственные, правительственные структуры готовят предложения в этих трех направлениях. Считаю, что мы добьемся и этого.

Еще раз поздравляю вас, желаю вам успехов.

Х Х Х

Отметим, что в последнее время в связи с пандемией коронавируса в мире резко возрос спрос на медицинские маски и защитную одежду. Поэтому многие страны мира испытывают большую нехватку данной продукции. Вся проводимая в Азербайджане работа по предотвращению пандемии коронавируса с первых ее дней постоянно находится в центре внимания Президента Ильхама Алиева. Как результат - в нашей стране началось производство этой продукции, играющей важную роль с точки зрения здоровья людей и предотвращения распространения вируса. Начало функционирования данных предприятий свидетельствует в первую очередь об очень чутком отношении в Азербайджане на государственном уровне к вопросу охраны здоровья населения.