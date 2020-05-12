Президент Ильхам Алиев: Развитие Сумгайыта сегодня во многом связано с промышленным потенциалом города

БАКУ /Trend/ - В целом, развитие Сумгайыта сегодня во многом связано с промышленным потенциалом города.

Как передает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в своем выступлении на открытии фабрики медицинских масок и функционирующего при швейной фабрике предприятия по производству защитных комбинезонов Общества с ограниченной ответственностью Gilan Tekstil Park.

"Как мне сообщили, 95 процентов работников Gilan Tekstil Park - жители Сумгайыта. В последние годы в Сумгайыте созданы десятки новых предприятий, и я участвовал в их открытии. Среди них хотелось бы особо отметить два гигантских, флагманских предприятия – завод по производству азотных удобрений и завод полимеров. Государство израсходовало крупные средства на строительство этих заводов. Однако функционирование других заводов организовано исключительно частным сектором, конечно, при поддержке государства, которое выделяет территории. Как вам известно, в Сумгайыте функционируют два промышленных парка – Сумгайытский парк технологий и Сумгайытский химический промышленный парк", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что территория Сумгайытского химического промышленного парка измеряется десятками гектаров.

"На этой полностью очищенной территории реализованы новые инфраструктурные проекты. Частный сектор также успешно работает в этом парке, ежегодно здесь открывается несколько предприятий. Таким образом, Сумгайыт стал вторым по величине промышленным городом не только Азербайджана, но и Южного Кавказа. В отличие от советского времени функционирующие сегодня здесь промышленные предприятия отвечают всем экологическим стандартам. Вы молоды и не помните те годы. Но в советское время, проезжая мимо Сумгайыта, люди поднимали стекла машин, потому что от запаха слезились глаза. То есть, Сумгайыт действительно представлял собой центр большого экологического бедствия, так как в результате стремительного развития химической промышленности и во многих случаях несоблюдения экологических стандартов экологическая ситуация в Сумгайыте была очень тяжелой, здесь широко распространились несколько видов заболеваний. Мы же превратили Сумгайыт в современный, чистый промышленный город", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства подчеркнул, что сегодня воздух в Сумгайыте чище, чем в Баку.

"Особое значение имеют проведенные в Сумгайыте работы по озеленению, созданию новых парков, принятие экологических мер, полная очистка и реконструкция канала Аджидере, который на протяжении многих лет вызывал беспокойство сумгайытцев. Поэтому облик Сумгайыта как промышленного города полностью изменился и отвечает сегодня самым высоким стандартам. Наряду с этим, конечно, были реализованы и другие проекты. Социальные проекты – уже несколько лет возводятся крупные городки для переселенцев. Недавно я ознакомился со строительством очередного городка. Проводится работа по благоустройству, наконец начал функционировать Сумгайытский бульвар. Это было моей давнишней мечтой, знаю, что сумгайытцы тоже всегда хотели этого. Вот уже несколько как Сумгайытский бульвар передан в распоряжение сумгайытцев и является прекрасной зоной отдыха. Словом, мы подходим в данному вопросу комплексно. В настоящее время идет строительство городской больницы номер 2. Вначале мы хотели отремонтировать ее, но потом увидели, что она находится в совершенно разрушенном состоянии и снесли ее. Больница номер 1 функционирует, в ближайшее время завершится и строительство второй больницы", - отметил Президент Ильхам Алиев.