Утвержден "Порядок организации видеоприема граждан в Администрации Президента Азербайджана" - Указ

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал Указ "Об утверждении порядка организации видеоприема граждан в Администрации Президента Азербайджана".

Согласно Указу, с целью обеспечения оперативности в сфере приема граждан в Администрации Президента Азербайджана и повышения эффективности рассмотрения обращений граждан утвержден "Порядок организации видеоприема граждан в Администрации Президента Азербайджана".

Администрации Президента Азербайджана и местными органам исполнительной власти поручено принять необходимые меры для организации и осуществления видеоприема граждан.