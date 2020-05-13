Президент Ильхам Алиев: Борьба с негативными явлениями, взяточничеством, коррупцией будет беспощадной

БАКУ/Trend/ - Абсолютное большинство нашей молодежи воспитано в национальном духе, в духе патриотизма, и сегодня она готова приложить свои знания для всестороннего развития нашей страны.

Как передает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев, принимая Азера Годжаева в формате видеосвязи по случаю его назначения на должность главы Исполнительной власти Кельбаджарского района.

"Как молодому кадру вам в первую очередь необходимо уделять большое внимание вынужденным переселенцам. По линии государства вынужденным переселенцам уделяется огромное внимание. Это направление нашей деятельности продолжается как основной курс с начала моей работы на посту Президента в 2003 году. В то время я сказал, что в течение пяти лет в Азербайджане не останется ни одного палаточного городка. Но нам удалось добиться этого за четыре года. В 2007 году в Азербайджане уже не осталось ни одного палаточного городка. Должен также отметить, что палаточные городки, эта горькая картина тоже были результатом власти НФА-Мусават. После этого мы приступили к более активной работе, направленной на улучшение условий жизни переселенцев и обеспечение их занятости. Сегодня более 300 тысяч вынужденных переселенцев обеспечены домами и квартирами", - сказал глава государства.

По его словам, только в прошлом году было построено жилье для пяти тысяч семей переселенцев.

"В нынешнем году эта цифра достигнет 7 тысяч, а может, и 8 тысяч. Государство выполняет все стоящие перед ним задачи. В прошлом году моим Распоряжением было улучшено также материальное обеспечение вынужденных переселенцев. Объем выплачиваемого им пособия был увеличен на 50 процентов. Вы должны постоянно находиться среди народа, вместе с гражданами, анализировать их проблемы. В первую очередь вам, конечно, необходимо полностью проанализировать ситуацию и быть активным в решении проблем народа, вынужденных переселенцев. Могут быть такие вопросы, решить которые местные исполнительные органы не в силах. В этом случае вы обязательно должны обратиться в центральные исполнительные органы. Те же вопросы, которые будут входить в вашу компетенцию, естественно, должны найти решение в пределах возможностей", - отметил глава государства.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что конечно, должны преобладать принципы социальной справедливости.

"Справедливость должна быть ведущей идеей, ведущим тезисом в каждом здоровом обществе, потому что несправедливость обижает людей, подрывает в них веру. В конечном итоге несправедливость приводит к большим проблемам. Поэтому в каждой сфере должен утвердиться принцип справедливости. К примеру, в нынешнем году переселенцам будет предоставлено около 8 тысяч квартир. При предоставлении квартир должна быть полная прозрачность. Как Государственному комитету по делам беженцев и вынужденных переселенцев, так и местным исполнительным органам следует работать здесь сообща. Необходимо вести точный учет переселенцев. К сожалению, в прежние годы этот учет проводился не на должном уровне", - сказал глава государства.

По его словам, есть сведения о том, что порой не проводился умышленно, потому что отсутствие точного учета открывало путь к различным манипуляциям.

"Сейчас мы проводим проверку, ревизию и видим, что в ряде случаев в домах, построенных для переселенцев, живут люди, вообще не имеющие статуса переселенца. В настоящее время мы освобождаем некоторые общественные здания, заселяем переселенцев в новые квартиры, после чего видим, – к примеру, недавно мне сообщили, - что 20 процентов жильцов этого здания вообще не являлись переселенцами. Как они туда попали? Кто их разместил? Кто их принял на учет? Государственные органы. Они сделали это в обмен на что-то. Иначе как это возможно, чтобы в здании, предназначенном для переселенцев, живут другие люди. Такие случаи есть. Негативных фактов при распределении квартир было достаточно много. Как мне сообщили, порой у переселенцев брали деньги. В то время как государство обеспечивает их бесплатным жильем. Эти факты также расследуются. Поэтому в первую очередь необходимо вести точный учет. Государственному комитету по делам беженцев и вынужденных переселенцев даны указания по этому вопросу. Руководству соответствующих местных исполнительных органов следует быть очень внимательными в данном вопросе и вместе координировать всю работу", - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что с негативными явлениями должна вестись серьезная борьба.

"Сегодня эта борьба дает результаты. Я неоднократно говорил, что борьба с негативными явлениями, взяточничеством, коррупцией будет беспощадной. Сегодняшняя картина показывает это. Уже арестованы пять глав исполнительной власти, и все эти видеоматериалы, материалы следствия налицо. То есть, отбирать хлеб у бедного, присваивать причитающиеся ему средства – это может считаться самым большим преступлением. Хищническое присвоение помощи, предназначенной в период пандемии для малообеспеченных слоев, - бессовестность и преступление. Все пятеро задержанных глав исполнительной власти занимались этими грязными делами. Мы выделяем эти средства для того, чтобы люди, которые не могут сегодня найти работу, хотя бы получали зарплату на уровне минимальной заработной платы, могли принести домой деньги. А они зарились и на это. Это ненасытные люди. Это – своего рода болезнь, и лечение ее уже начато. Я неоднократно предупреждал, открыто говорил: если вы не свернете с неверного пути и не встанете на правильный путь, то конец будет плачевным, будут применены меры наказания. Однако некоторые считали, что это их не касается. Некоторые считали, что они выше закона. Или же считали, что кто-то им поможет - их покровители, поддерживавшие их на протяжении многих лет высокопоставленные лица. Я сказал, что такого не будет. И жизнь показала это. Кража платежных карт, социальной помощи – это лишь незначительная часть преступлений", - сказал глава государства.