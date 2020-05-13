Президент Ильхам Алиев: Честность, прозрачность, справедливость должны стать принципом работы каждого государственного чиновника

БАКУ/Trend/ - Честность, прозрачность, справедливость должны стать принципом работы каждого государственного чиновника.

Как передает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев, принимая Азера Годжаева в формате видеосвязи по случаю его назначения на должность главы Исполнительной власти Кельбаджарского района.

"Моим Распоряжением выделены миллионы манатов на снос во многих районах находящихся в непригодном состоянии многоэтажных зданий и строительство вместо них новых зданий. Однако впоследствии выясняется, что с людей, которые обеспечены государством квартирами в этих зданиях, взяли деньги. Государство выделяет деньги, исполнительная власть района занимается строительством. Сколько нарушений при строительстве, сколько денег присвоено – все эти факты всплывают. А после этого за квартиры, которые должны были быть предоставлены людям бесплатно, требуют взятку. На каждом шагу преступление, на каждом шагу взятка. Этому будет положен конец! Пусть никто не сомневается! У нас твердая воля, и никто не может на нее повлиять. И народ поддерживает нас, а не преступников, взяточников, ненасытных людей. Я каждый день ощущаю эту поддержку. В то же время я говорил, что негативные факты имеются не только в местных, но и центральных исполнительных органах, есть сигналы, поступили сведения. Я говорил, предупреждал: прекратите эти дела, прекратите! Они считали, что это их не касается. А сейчас испытывают горькие последствия. Поэтому вы как молодой кадр в должности главы исполнительной власти постоянно должны уделять внимание данным факторам", - сказал Президент Ильхам Алиев.

По его словам, честность, прозрачность, справедливость должны стать принципом работы каждого государственного чиновника.

"Именно это должно стать принципом работы, а не взятки, ложь, грабеж, фальсификация, бессовестность! Честность, прозрачность, служение народу, справедливость – вот принципы! Повторяю, если кто-то все еще считает, что кто-то им поможет, то он ошибается. Если не хотят повторить горькую судьбу арестованных государственных чиновников, пусть вернутся на правильный путь. Еще раз хочу сказать: вам оказано высокое доверие, и вы должны своей работой оправдать это доверие. Я дал указание регулярно анализировать работу всех глав исполнительной власти и руководителей центральных исполнительных органов, достигнутые ими результаты. Потому что развитие каждого района во многом зависит от лица, который его возглавляет. Я говорил, что все наши районы уже должны выйти из системы дотации. В этом направлении проделана большая работа. Раньше все наши районы жили за счет дотации, не могли обеспечить без нее свои потребности", - отметил Президент Ильхам Алиев.

По его словам, сегодня многие районы уже обеспечивают себя, и этот процесс должен продолжаться.

"Необходима прозрачность в сборе местных налогов, полная прозрачность в расходовании государственных средств, должно быть обеспечено социально-экономическое развитие районов. И без того в государственных программах социально-экономического развития регионов – в настоящее время реализуется четвертая программа – все эти вопросы утверждены. Все инфраструктурные проекты, основное строительство, все проекты социальной инфраструктуры осуществляются государством. Поэтому местным исполнительным органам следует приложить усилия в этом направлении. Еще раз хочу сказать: уже дано поручение, будет проводиться анализ эффективности деятельности должностных лиц и допущенных ошибок, и сведения будут находиться под контролем", - отметил Президент Ильхам Алиев.

По его словам, в то же время необходим общественный контроль.

"Обращаясь к гражданам, хочу сказать: там, где нет общественного контроля, обычно бывают нарушения. Поэтому вы тоже должны привлечь общественность к этой работе, быть вместе с народом, жить его проблемами и работать так, чтобы вами были довольны и граждане, и власть. Если граждане будут довольны вашей работой, то буду доволен и я. Желаю вам успехов. Уверен, что своей работой оправдаете это доверие", - сказал Президент Ильхам Алиев.