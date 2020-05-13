Президент Ильхам Алиев: Азербайджан восстановит свой суверенитет, и есть много факторов, дающих основание говорить это

БАКУ/Trend/ - Азербайджан восстановит свой суверенитет и есть много факторов, дающих основание говорить это.

Как передает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев, принимая Азера Годжаева в формате видеосвязи по случаю его назначения на должность главы Исполнительной власти Кельбаджарского района.

"К сожалению, абсолютное большинство, можно сказать, все исторические памятники, находящиеся в Кяльбаджаре и на других оккупированных землях, разрушены или сожжены. В том числе разрушены принадлежащие азербайджанскому народу древние исторические памятники на территории Кяльбаджарского района. Но настанет день, когда мы восстановим все разрушенные памятники, всю инфраструктуру на оккупированных землях", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства подчеркнул, что Азербайджан восстановит свой суверенитет.

"Есть много факторов, дающих основание говорить это, в том числе прочность наших международных позиций, признание всем миром территориальной целостности нашей страны", - отметил Президент Ильхам Алиев.

По его словам, в последние годы в постановлениях и резолюциях всех ведущих международных организаций выражаются однозначная поддержка территориальной целостности нашей страны.

"В том числе непризнание мировым сообществом пресловутых выборов, проведенных недавно сепаратистами, и единодушное мнение ведущих международных организаций по этому поводу еще больше усилили наши позиции и явились очередным ударом по сепаратистам, их покровителям, агрессивной Армении. В то же время уверен, что наш растущий экономический потенциал, военная мощь и возрастающий авторитет в регионе - все эти факторы приведут к полному восстановлению суверенитета Азербайджанского государства. Каждый гражданин Азербайджана своей работой должен приближать этот день, и в данном направлении проводится очень активная работа", - сказал Президент Ильхам Алиев.