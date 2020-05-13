Территория Гаджигабульского промышленного квартала будет расширена - Распоряжение

БАКУ/Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о расширении Гаджигабульского промышленного квартала.

Согласно распоряжению, Кабмину поручено изменить целевое назначение земельного участка в 40 гектаров на территории Гаджигабульского района для расширения деятельности Гаджигабульского промышленного квартала, в течение двух месяцев обеспечить их перевод в категорию земель промышленного назначения.

Также предусмотренный земельный участок должен быть передан в постоянное пользование ОАО «Азербайджанская инвестиционная компания» с правом предоставления в аренду.

Министерству экономики поручено решить вопросы, вытекающие из этого распоряжения.

Исполнительной власти Гаджигабульского района поручено в течение одного месяца поднять ходатайство перед Кабинетом министров в связи с изменением целевого назначения предусмотренного земельного участка.