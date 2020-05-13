Гражданский транспорт и жилые дома в Газахе подверглись обстрелу со стороны ВС Армении
БАКУ /Trend/ - На государственной границе Азербайджана и Армении продолжаются провокации вражеской стороны.
Как сообщили в среду Trend в Государственной пограничной службе (ГПС) Азербайджана, начиная с 12:00 13 мая село Аббасбейли Газахского района, погранично-боевые пункты ГПС вблизи вышеуказанного села, военный и гражданский транспорт, двигающийся в том направлении, подверглись обстрелу из крупнокалиберных пулеметов и снайперских винтовок со стороны подразделений ВС Армении, дислоцированных близ села Беркабер Иджеванского района РА. В результате пострадали кровли нескольких жилых домов.
Вражеская провокация была пресечена, огневые точки ВС Армении были подавлены ответным огнем.
(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)
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