МИД: Нет ограничений в связи с зарубежными поездками граждан Азербайджана
БАКУ /Trend/ - Ограничений в связи с зарубежными поездками граждан Азербайджана нет.
Об этом на сегодняшнем брифинге в Оперативном штабе при Кабмине сказала глава пресс-службы МИД Лейла Абдуллаева, сообщает в среду Trend.
По ее словам, однако, международные рейсы и поездки в обоих направлениях приостановлены.
Она также отметила, что зарубежные страны не принимают иностранных граждан. Но в исключительных случаях, когда противная сторона готова принять гражданина, он может отправиться в зарубежную страну.
(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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