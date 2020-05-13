МИД: Нет ограничений в связи с зарубежными поездками граждан Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Ограничений в связи с зарубежными поездками граждан Азербайджана нет.

Об этом на сегодняшнем брифинге в Оперативном штабе при Кабмине сказала глава пресс-службы МИД Лейла Абдуллаева, сообщает в среду Trend.

По ее словам, однако, международные рейсы и поездки в обоих направлениях приостановлены.

Она также отметила, что зарубежные страны не принимают иностранных граждан. Но в исключительных случаях, когда противная сторона готова принять гражданина, он может отправиться в зарубежную страну.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)