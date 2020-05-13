Хикмет Гаджиев: В пограничных пунктах обеспечивается обоюдное пересечение границ гражданами Азербайджана и России

БАКУ/Trend/ - Отношения между Азербайджаном и Россией носят стратегический характер. В период пандемии коронавируса с учетом нахождения граждан России в Азербайджане, а также граждан Азербайджана - в России, был обеспечен двусторонний пропуск через пограничные пункты.

Об этом на брифинге в Оперативном штабе при Кабмине сказал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев, передает в среду Trend.

Он подчеркнул, что для возвращения граждан России в свою страну Азербайджан создал все необходимые условия.

Он отметил, что возвращение граждан в Азербайджан осуществляется согласно особому графику. Поэтому гражданам не следует приходить в погранично-пропускные пункты и усложнять деятельность государственных структур.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)