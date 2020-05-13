Лейла Абдуллаева: В настоящее время на родину желают вернуться граждане Азербайджана из порядка 60 стран

БАКУ/Trend/ - Сегодня одним из важных вопросов является возвращение в страну находящихся за рубежом граждан Азербайджана. В настоящее время на родину хотят вернуться граждане Азербайджана из порядка 60 стран мира.

Об этом в ходе брифинга Оперативного штаба при Кабинете министров сказала начальник пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, сообщает в среду Trend.

По ее словам, несмотря на приостановление международных рейсов, Азербайджан продолжает возвращать в страну своих граждан специальными чартерными рейсами.