Хикмет Гаджиев: Армения всегда избегает обмена пленными и заложниками по принципу "всех на всех"

БАКУ /Trend/ - Азербайджан привержен обмену пленными и заложниками по принципу "всех на всех", однако армянская сторона постоянно избегает этого.

Об этом на брифинге в Оперативном штабе при Кабмине сказал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев, сообщает в среду Trend.

Он сказал, что в период пандемии международные организации таже подчеркивают значимость обоюдного возвращения пленных.

"Считаем, что в период коронавируса следует обменять пленных и заложников. К сожалению, армянская сторона не демонстрирует конструктивного подхода в данном вопросе, и уклоняется от этого", - подчеркнул Хикмет Гаджиев.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)