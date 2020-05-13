Лейла Абдуллаева: Среди дипломатических работников Азербайджана за рубежом нет зараженных коронавирусом

БАКУ /Trend/ - Среди дипломатических работников Азербайджана за рубежом случаи инфицирования коронавирусом не зафиксированы.

Об этом в ходе брифинга Оперативного штаба при Кабинете министров сказала начальник пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, передает в среду Trend.

По ее словам, дипломатические работники Азербайджана за рубежом строго соблюдают правила карантина.

"Радует тот факт, что до сих пор не поступало никакой информации об инфицировании коронавирусом кого-либо из дипломатических работников Азербайджана, находящихся за границей, ни членов их семей. Также никто из них не вернулся в Азербайджан за прошедший период", - сказала Абдуллаева.

Она добавила, что нет инфицированных коронавирусом также среди дипломатических работников других стран в Азербайджане.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)