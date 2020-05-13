Лейла Абдуллаева: Среди дипломатических работников Азербайджана за рубежом нет зараженных коронавирусом
БАКУ /Trend/ - Среди дипломатических работников Азербайджана за рубежом случаи инфицирования коронавирусом не зафиксированы.
Об этом в ходе брифинга Оперативного штаба при Кабинете министров сказала начальник пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, передает в среду Trend.
По ее словам, дипломатические работники Азербайджана за рубежом строго соблюдают правила карантина.
"Радует тот факт, что до сих пор не поступало никакой информации об инфицировании коронавирусом кого-либо из дипломатических работников Азербайджана, находящихся за границей, ни членов их семей. Также никто из них не вернулся в Азербайджан за прошедший период", - сказала Абдуллаева.
Она добавила, что нет инфицированных коронавирусом также среди дипломатических работников других стран в Азербайджане.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)