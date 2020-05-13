Хикмет Гаджиев: Под руководством Президента Ильхама Алиева в стране проводится серьезная борьба с коронавирусом (версия 2)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 17:16)

БАКУ/Trend/ - Под руководством Президента Ильхама Алиева в стране проводится серьезная борьба с коронавирусом. Проделанная работа высоко оценивается и международным сообществом. Азербайджан в мире ставят в пример.

Об этом на брифинге в Оперативном штабе при Кабмине сказал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев, сообщает в среду Trend.

Он напомнил, что по инициативе Президента Азербайджана были проведены Саммиты Совета сотрудничества Тюркоязычных государств и Движения неприсоединения. Все это является важнейшим вкладом Азербайджана в дело международного сотрудничества, отметил Гаджиев.

Помощник Президента добавил, что также продолжаются меры с целью возвращения на родину находящихся за границей граждан Азербайджана.

Он сообщил, что посредством портала «Еду домой» только из России было обеспечено возвращение в страну свыше 540 граждан. За прошедшее время в страну также было возвращено значительное число граждан из других стран.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)