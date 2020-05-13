Лейла Абдуллаева: В настоящее время на родину желают вернуться граждане Азербайджана из порядка 60 стран (версия 2)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 18:08)

БАКУ/Trend/ - Сегодня одним из важнейших вопросов является возвращение в страну находящихся за рубежом граждан Азербайджана. В настоящее время на родину хотят вернуться граждане Азербайджана из порядка 60 стран мира.

Об этом в ходе брифинга Оперативного штаба при Кабинете министров сказала начальник пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, сообщает в среду Trend.

По ее словам, несмотря на приостановление международных рейсов, Азербайджан продолжает возвращать в страну своих граждан специальными чартерными рейсами.

«По поручению Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой продолжается эвакуация в страну граждан, находящихся за рубежом. С этой целью при министерстве иностранных дел создан Оперативный штаб. На первом этапе в министерство поступает оперативная информация со стороны посольств и дипломатических представителей. До сих пор в страну возвращены около 20 тысяч граждан. В МИД поступают телефонные звонки от граждан, живущих за рубежом, и их родственников. С 1 мая по сегодняшний день на горячую линию МИД поступило 664 звонка, и они продолжают поступать. Звонки поступают как в МИД, так и дипломатические корпусы. Мы обращаемся к гражданам с просьбой по мере возможности оставаться в странах пребывания и соблюдать правила карантина этих стран», - сказала Лейла Абдуллаева.

Она сообщила, что в процессе эвакуации предпочтение отдается пожилым женщинам, малолетним и тем у кого проблемы со здоровьем.

«В настоящее время на родину желают вернуться граждане Азербайджана из порядка 60 стран. Наряду с Россией, Турцией и странами Европы, есть один гражданин в Китае, а также граждане в ЮАР и других дальних странах. Их обращения также находятся в центре внимания. В этом направлении проводится работа», - добавила Лейла Абдуллаева.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)