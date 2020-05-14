Комитет парламента Азербайджана обсудит вопрос отмены ограничений в регионах в связи с коронавирусом

БАКУ /Trend/ - Сегодня состоится онлайн-заседание комитета по региональным вопросам Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана, сообщает в четверг Trend со ссылкой на парламент.

На заседании планируется обсудить в третьем чтении законопроекты об изменениях в законы "О производственных и бытовых отходах", "Об экологической безопасности", "О водном хозяйстве муниципалитетов", "О получении информации об окружающей среде" и др.

В ходе заседания также состоится обмен мнениями о деятельности комитета на последующий период, предстоящих задачах по отмене ограничений на деятельность в регионах республики, которые были введены в связи с коронавирусом, а также о проводимых социальных мерах.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)