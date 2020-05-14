Обнародована повестка дня очередного заседания Милли Меджлиса
БАКУ/Trend/ - Обнародована повестка дня пленарного заседания Милли Меджлиса (парламента), которое будет проведено 19 мая, сообщает в четверг Trend.
В повестку включены 19 вопросов. В начале заседания будет заслушан годовой отчет Национального координатора по борьбе с торговлей людьми, а затем обсуждены поправки в Миграционный, Уголовно-процессуальный, Налоговый кодексы, а также в законы "О туризме", "Об исполнителях" и другие.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)
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