В МЧС Азербайджана произошли кадровые изменения

БАКУ/Trend/ - В министерстве по чрезвычайным ситуациям Азербайджана произошли кадровые изменения.

Как сообщила в четверг Trend пресс-секретарь министерства Гюльчин Мехтиева, соответствующий приказ подписал министр Кямаледдин Гейдаров.

Согласно приказу министра, на основании внутренней ротации начальник Бакинского регионального центра, полковник Хикмет Аббасов освобожден от занимаемой должности и назначен начальником Государственной службы пожарного надзора министерства.

Другим приказом министра начальник Государственной службы пожарного надзора, генерал-майор внутренней службы Исраил Алиев освобожден от занимаемой должности и назначен на должность начальника Бакинского регионального центра.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)