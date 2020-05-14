Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о проведении 90-летия Азербайджанского медицинского университета
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о проведении 90-летия Азербайджанского медицинского университета.
В 2020 году исполняется 90 лет со дня учреждения первого высшего учебного заведения республики – Азербайджанского медицинского университета.
В распоряжении говорится, что, учитывая важную заслугу в подготовке высокоспециализированных кадров в сфере медицинской науки и образования в стране, с целью обеспечения проведения 90-летнего юбилея Азербайджанского медицинского университета министерству здравоохранения совместно с министерством образования поручено подготовить и осуществить план мероприятий по данному случаю.
Кабмину поручено решить вопросы, вытекающие из этого распоряжения.
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Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о проведении 90-летия Азербайджанского медицинского университета
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