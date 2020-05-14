Президент Ильхам Алиев назначил исполнительного директора Фонда страхования вкладов
БАКУ/Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о назначении Турала Гудрат оглу Пириева исполнительным директором Фонда страхования вкладов.
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