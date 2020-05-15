Джавид Османов: Членам т.н. «Национального совета» следует извиниться перед народом за сквернословие на видеоконференциии

Политика 15 мая 2020 14:36 (UTC+04:00)
Джавид Османов: Членам т.н. «Национального совета» следует извиниться перед народом за сквернословие на видеоконференциии

БАКУ /Trend/ - Членам так называемого «Национального совета» следует извиниться перед народом за непристойные выражения на видеоконференциии.

Об этом в пятницу сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Джавид Османов.

Он сообщил, что вчера т.н. «Национальный совет» с участием антинациональных элементов во главе с Джамилем Гасанли провел видеоконференцию, которая сопровождалась многочисленными оскорблениями, неуважением к национальным и моральным ценностям. Несмотря на то, что видеоконференция транслировалась в прямом эфире, участники использовали бранные и оскорбительные выражения.

«Несмотря на предупреждение среди участников о том, что идет живая видеотрансляция, количество ругательств и брани только увеличилось, причем слышались самооправдания, вроде «правильно и сделал, что сказал». Наряду с этим они обсуждали чуждую менталитету азербайджанского народа аморальную тему. Этими обсуждениями они также пытались воздействовать на наши национальные духовные ценности. Возможно для них это обычное дело, однако эта тема идет абсолютно вразрез с национальным менталитетом, духовными ценностями азербайджанского народа.

К сожалению, такого рода антинациональные элементы обсуждают в прямом эфире аморальные темы, в то же время, используя бранные выражения и оскорбления, демонстрируют в прямом эфире свою истинную сущность, форму неэтического общения. Это очередное оскорбление, предательство, недостойный шаг по отношению к азербайджанскому народу. Я требую, чтобы каждый из них в прямом эфире попросил прощения у народа Азербайджана. Потому что они несут ответственность перед обществом за содержание своих обсуждений и свои выражения», - подчеркнул Джавид Османов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев)

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