По инициативе CISCO состоялась видеоконференция между Президентом Ильхамом Алиевым и руководителями этой компании (ФОТО)
БАКУ/Trend/ - 15 мая по инициативе компании CISCO состоялась видеоконференция с участием Президента Азербайджана Ильхама Алиева, исполнительного вице-президента и главного финансового директора CISCO Келли Крамер, вице-президента Гая Дитриха и других представителей руководства компании.
Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства, в видеоконференции также приняли участие помощник Президента Азербайджана Шахмар Мовсумов и министр транспорта, связи и высоких технологий Рамин Гулузаде.
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По инициативе CISCO состоялась видеоконференция между Президентом Ильхамом Алиевым и руководителями этой компании (ФОТО)
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