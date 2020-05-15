По инициативе CISCO состоялась видеоконференция между Президентом Ильхамом Алиевым и руководителями этой компании (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - 15 мая по инициативе компании CISCO состоялась видеоконференция с участием Президента Азербайджана Ильхама Алиева, исполнительного вице-президента и главного финансового директора CISCO Келли Крамер, вице-президента Гая Дитриха и других представителей руководства компании.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства, в видеоконференции также приняли участие помощник Президента Азербайджана Шахмар Мовсумов и министр транспорта, связи и высоких технологий Рамин Гулузаде.