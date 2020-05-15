Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева

БАКУ/ Trend - Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин отправил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Ваше превосходительство.

Передаю Вам и народу Азербайджана самые искренние поздравления по случаю национального праздника Вашей страны – Дня Республики.

Надеюсь, что развивающиеся на протяжении долгих лет дружественные связи и сотрудничество между нашими странами дадут прекрасные плоды. Желаю еще более тесного сотрудничества с Вами с этой целью.

Еще раз желаю Вашему превосходительству крепкого здоровья и успехов в государственной деятельности, а Азербайджанской Республике – постоянного процветания", - говорится в поздравительном письме.