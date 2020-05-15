В мае в Азербайджане будет 8 нерабочих дней подряд
Политика 15 мая 2020 20:00 (UTC+04:00)
БАКУ /Trend/ - Кабинет министров Азербайджана принял решение о перестановке рабочих и выходных дней, и установлении нерабочих дней в период особого карантина.
Как сообщает в пятницу Trend, решение в связи с этим подписал премьер-министр Али Асадов.
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