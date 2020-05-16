Президент Ильхам Алиев: В случае второй волны коронавируса в Азербайджане имеется достаточно дополнительных коек в больницах

БАКУ/Trend/ - В случае второй волны коронавируса в Азербайджане имеется достаточно дополнительных коек в больницах.

Как передает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на видеоконференции с исполнительным вице-президентом и генеральным финансовым директором компании CISCO Келли Крамер, вице-президентом Гаем Дитрихом и другими представителями руководства компании.

"Безопасность является вопросом номер один в современном мире, сюда входит и вопрос энергетической безопасности. Поэтому значение защиты от кибератак для нас еще больше возрастет. Недавно, в период пандемии я принял участие в открытии операционного центра «Азерэнержи», там функционируют все операционные системы, включая систему SCADA", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что у нас большие планы, связанные с модернизацией энергетической инфраструктуры.

"Проведя реконструкцию и ремонтные работы на действующих электростанциях, мы смогли добиться роста производства электроэнергии по меньшей мере на 600 мегаватт. То есть, повысив эффективность только благодаря оптимизации ресурсов, мы получили большие генерационные мощности. Таким образом, это, конечно, будет для нас приоритетным вопросом. Что касается здравоохранения, то каждому понятно, что это – важный фактор в успешной борьбе с коронавирусом", - подчеркнул Президент Ильхам Алиев.

По его словам, наряду со всеми ограничительными и организационными мерами, решающую роль здесь играют врачи, лечащие больных.

"Поэтому в кратчайший срок наша система здравоохранения была реструктуризирована. Мы передали в распоряжение больных коронавирусом наши лучшие больницы. В настоящее время используется более 20 больниц. Могу сказать, что причина высокой смертности в некоторых странах связана с нехваткой коек в больницах. Они физически не могут принять всех больных. В случае второй волны коронавируса в Азербайджане имеется достаточно дополнительных коек. Таким образом, модернизация системы здравоохранения сегодня важна как никогда, потому что никому неизвестно, до каких пор будет распространяться коронавирус", - отметил глава государства.