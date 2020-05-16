По инициативе компании CISCO состоялась видеоконференция между Президентом Ильхамом Алиевым и руководителями данной компании (ФОТО/ВИДЕО) (Версия 2)

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БАКУ/Trend/ - 15 мая по инициативе компании CISCO состоялась видеоконференция Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с исполнительным вице-президентом и генеральным финансовым директором данной компании Келли Крамер, вице-президентом Гаем Дитрихом и другими представителями руководства CISCO.

Как сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства, исполнительный вице-президент и генеральный финансовый директор компании CISCO Келли Крамер, приветствуя Президента Азербайджана, сказала:

- Доброе утро, господин Президент.

Президент Ильхам Алиев: Очень рад вас видеть, доброе утро. Но вам добрый вечер. Сейчас у вас вечер.

Келли Крамер: Да. Очень рада Вас видеть. В последний раз мы встречались с Вами в Давосе. Но, как видно, с последних событий прошло много времени.

Президент Ильхам Алиев: Да, очень рад снова видеть вас. Прекрасно, что у нас есть возможность поговорить и рассмотреть работу, проделанную после встречи в Давосе, а также спланировать очередные шаги.

Келли Крамер: Да, это так. Считаю, что происходит много интересных событий. Я просто хотела еще раз поблагодарить Вас за встречу с нами. С Вашего позволения, хочу коснуться еще одного вопроса. На самом деле, производит приятное впечатление, что Вы проявили лидерские усилия в организации заседания Совета сотрудничества тюркоязычных государств и встречи Движения неприсоединения в связи с вирусом COVID-19. Это произвело огромное впечатление. Еще раз благодарим Вас за руководство этой работой.

Должна также сказать, что было прекрасно увидеть использование технологий телеучастия CISCO. Словом, если тем самым нам удалось помочь Вам, то это очень приятно. Мы также ценим возможность увидеть Вас. Благодарим Вас за это.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо.

Затем выступил вице-президент компании CISCO Гай Дитрих. Он сказал:

- Очень рад видеть Вас. Весьма признателен за то, что Вы уделили нам сегодня время. Я буду говорить о трех сферах. Сферы, которые мы хотим обсудить, следующие: "Smart страна", образование и кибербезопасность. Все они связаны с Вашими основными приоритетами. Примерно два года назад Вы изложили их перед нами. Дважды в год на встречах в Баку или Давосе мы доводили до Вас новшества.

Вы, наверное, помните наш проект "Умный город". Мы по сути начали с "Умного автовокзала" и добавили к этому все, что относится к данной сфере в городе. Причем мы предприняли этот шаг в формате всестороннего эксперимента. Результат был невероятно успешным. Поступили многочисленные положительные отзывы. Были собраны очень хорошие данные.

Гай Дитрих рассказал о реализуемых в нашей стране совместных проектах, отметил, что они дали прекрасные результаты. Вице-президент компании CISCO подчеркнул очень успешное сотрудничество с соответствующими структурами Азербайджана и констатировал значение этого сотрудничества с точки зрения накопления опыта. Он также остановился на перспективах сотрудничества между представляемой им компанией и компанией Quantela, отметил работу в области создания единой системы данных, подчеркнув, что это послужит росту валового внутреннего продукта, созданию рабочих мест и применению инноваций. Коснувшись проекта "Умные школы", Гай Дитрих сказал:

- Господин Президент, наша общая цель заключается в создании связанных друг с другом "Умных школ" и образовательных программ, чтобы добиться глобального лидерства в этой области. Отмеченные Вами масштабы и обязательства вполне соотносимы. Мы можем справиться с этим и повысить уровень образования. Благодаря этим связанным друг с другом школам повысится ваш статус в мире.

Президент Ильхам Алиев: Большое спасибо. Вы справедливо отметили, что мы использовали ваше превосходное оборудование при организации двух важных мероприятий. Могу сказать, что с технической точки зрения оба мероприятия прошли прекрасно, хотя это было нелегко. Если Саммит тюркоязычных государств охватывал лишь несколько стран, то на втором мероприятии участников было более сорока. Там также присутствовали международные организации. Кстати, впервые Движение неприсоединения и Европейский Союз участвовали в одном мероприятии. Раньше такого никогда не случалось. Азербайджан начал эти два важных международных мероприятия. Естественно, оба они были связаны с коронавирусом и борьбой с ним на международном уровне. Могу вам сказать, что техническая поддержка была отличной. Благодарю за эту возможность. В настоящее время мы пользуемся этой возможностью для беседы с вами. Кстати, могу вам сказать, что посредством вашей отличной системы я уже несколько раз беседовал с коллегами, то есть, главами государств. Однако я в первый раз беседую таким образом с руководителями компании. Думаю, приятное совпадение, что это - CISCO.

Это демонстрирует очень тесное и, я бы сказал, стратегическое партнерство между нашими странами. Первая компания, с которой я веду такую беседу, представляет Соединенные Штаты. Кстати, могу вам сказать, что вчера я получил письмо от Президента Трампа. Он поздравил меня и азербайджанский народ с наступающим Днем Республики. В своем послании Президент Трамп пишет, что Соединенные Штаты и Азербайджан уже почти 30 лет работают вместе для обеспечения вопросов международной безопасности, диверсификации энергопоставок, политических реформ. В письме он особо отмечает, что наши два великих государства в будущем проделают еще более масштабную работу. Это – очень важное проявление дружбы между США и Азербайджаном.

Что касается отмеченных вами вопросов, то мы их уже обсуждали раньше. Рад, что после проведенной нами в Давосе встречи мы добились большого продвижения. Моя команда сообщила мне, что работа в этих сферах, в частности, в области проекта "Умный город", который мы обсуждали, идет хорошо. А сейчас вы выступили с новой идеей "Smart страна". Наряду с городской инфраструктурой, транспортом, местами для стоянок и некоторой другой городской инфраструктурой, возникает также глобальная концепция "Smart страна", которую мы полностью поддерживаем. Она охватывает, как вы сказали, образование, кибербезопасность, здравоохранение и, как мы уже обсудили, я бы добавил сельское хозяйство и управление водными ресурсами. Я еще вернусь к этому. Однако первым делом меня проинформировали о вашем сотрудничестве с компанией Quantela. Конечно, мы полностью поддерживаем это. Думаю, было бы очень полезно также подготовить полное исследование по повестке дня, своего рода "дорожную карту" развития проекта "Smart страна".

После этого картина полностью прояснится. Будет готов план предстоящих действий, определен конечный результат, и мы будем знать, в сборе каких ресурсов будет ощущаться потребность для его достижения. В нынешней ситуации "связанные друг с другом школы" и поддержка, оказываемая вами образовательной программе, очень важны, так как, хочу сообщить вам, что с начала марта наши школы и университеты закрылись из-за коронавируса и до конца учебного года однозначно не откроются. Мы еще должны посмотреть, как будет развиваться ситуация с коронавирусом. На сегодняшний день она находится под контролем. Очень мало умерших, и благодаря серьезным ограничительным мерам число зараженных относительно невысокое. Однако в настоящее время мы, можно сказать, как все страны мира, находимся в процессе снятия ограничений. Поэтому возможности дистанционного образования действительно очень важны. Если у нас будет система, обеспечивающая полную связь всех школ, то это станет прекрасной возможностью. В этом случае, как вы сказали, Азербайджан станет одной из ведущих стран.

Что касается вопроса, связанного с кибербезопасностью, то мы обсуждали его и раньше. Как мы ранее обсуждали и как я отметил, основная цель в повестке дня новых реформ заключается в повышении валового внутреннего продукта, открытии рабочих мест и использовании для этого инновационных технологий.

В нынешних условиях коронавируса, как я отметил ранее, эти вопросы очень важны, так как валовому внутреннему продукту, можно сказать, всех стран нанесен ущерб. Вместе с тем, за четыре месяца нынешнего года рост валового внутреннего продукта у нас составил 0,2 процента. Однако мы понимаем, что в следующем месяце, вполне вероятно, понизится и этот показатель. В промышленном секторе дела обстоят лучше. Рост в нашей неэнергетической промышленности превысил 13 процентов. Однако, конечно, коронавирус наносит удар по валовому внутреннему продукту и рабочим местам. Естественно, мы подсчитаем рост безработицы. Но для ее предотвращения мы задействовали очень серьезный экономический и социальный пакет в объеме 2 миллиардов евро. Мы делаем это для того, чтобы защитить людей, потерявших работу в полностью закрытых сегодня отраслях экономики. К примеру, туризм. В настоящее время он находится на нуле. Словом, эти вопросы сегодня представляют наибольшее значение. Считаю, что мы направим внимание на это.

Помимо только что затронутых вопросов, мы, считаю, можем работать и в других сферах. Мне известно, что вы уже находитесь в контакте в связи с вопросами цифровизации сельского хозяйства. В нынешней ситуации падения цен на нефть данный сектор станет одним из ведущих. Поэтому сельское хозяйство означает занятость, продовольственную безопасность и экспорт.

Для достижения ощутимых результатов мы должны обладать системой очень серьезного электронного контроля за водными ресурсами. Недавно я подписал Распоряжение о создании специальной государственной комиссии под руководством заместителя премьер-министра. Она уже приступила к работе. Членами этой комиссии являются многие министры, потому что у нас были большие потери. А в минувшем году мы столкнулись с серьезной засухой. Она ожидается и в этом году. Правда, не такая сильная, но, тем не менее, это - непрогнозируемое явление. Погодные условия меняются неожиданно.

Таким образом, правильная оценка водных ресурсов, определение приоритетов проекта, электронное управление водными ресурсами и балансом являются для нас важнейшими вопросами в предстоящие годы.

Если учесть, что большинство инфраструктурных проектов в Азербайджане уже завершено, то это станет проектом номер один среди инфраструктурных проектов. В результате его реализации будут обеспечены контроль за водными ресурсами, управление и равное распределение. Потому что один из вызывающих беспокойство вопросов здесь заключается в том, что порой при распределении водных ресурсов местные исполнительные органы делают это в неравной форме, в результате чего определенная группа компаний получает необоснованное преимущество. А эта несправедливость в свою очередь создает серьезные трудности. Поэтому считаю, что данный вопрос также может быть включен в нашу повестку дня, и, таким образом, мы будем иметь ясное представление о том, какую работу необходимо проделать в будущем.

Гай Дитрих: Очень хорошо. Господин Президент, мы любим вызовы. Управление водными ресурсами является вызовом повсюду в мире. Мы обладаем рядом проектов и технологий в этой области. Это не только управление водными ресурсами и контроль. Сюда также входит законодательство в соответствующей сфере, так как в мире есть такие регионы, где инфраструктура очень развита, однако из-за повреждения трубопроводов там происходит большая потеря воды. Я имею в виду два проекта, где мы в рамках пилотного проекта занимаемся применением сенсорных технологий и сбором данных, связанных с законодательством в области водных ресурсов. Конечно, мы можем работать в этой области и с вами.

Еще одна тема – "Умное сельское хозяйство". Вы находитесь далеко впереди в этой сфере, и для реализации Ваших взглядов, связанных с развитием сельского хозяйства, уже имеются соответствующие технологии.

Помощник Президента Азербайджана Шахмар Мовсумов коснулся проекта "Умный город" и, говоря о работе в этом направлении, сказал:

- Большое спасибо, господин Президент. У нас прекрасное сотрудничество с компанией CISCO. Мы будем работать над выдвинутой и принятой Вами идеей "Smart страна". Считаю, что очень важно иметь в этой области "дорожную карту", бюджет и все необходимые показатели. Надеюсь, что когда приблизится время реализации проекта "Умный город", мы, преодолев проблему коронавируса, вернемся к нормальной жизни. Благодарю.

Министр транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рамин Гулузаде коснулся сотрудничества с компанией CISCO и, говоря о реализованных до сих пор проектах, сказал:

- Господин Президент, уважаемые коллеги. Наше сотрудничество с компанией CISCO успешно продолжалось и в период пандемии коронавируса. С использованием облачной платформы и сетевых технологий компании CISCO были организованы важные мероприятия в формате видеоконференции.

Наряду с этим, посредством соответствующих технологий мы предлагаем государственным структурам организацию виртуальных встреч и онлайн услуги. В настоящее время мы работаем над 8 цифровыми приоритетами.

Президент Ильхам Алиев: Считаю, что наше сегодняшнее обсуждение было чрезвычайно важным и обнадеживающим. Еще раз выражаю вам признательность за поддержку этих инициатив. Желая модернизировать нашу страну, мы провели многочисленные обсуждения, и каждый понимает, что без современных технологий это невозможно. Поэтому, думаю, все, что мы сегодня обсудили, будет реализовано, потому что все наши ранее запланированные инициативы уже претворены в жизнь.

Возвращаясь к управлению водными ресурсами, вы правильно отметили вопрос потери воды. Такая проблема есть и у нас. Порой потери воды в Азербайджане составляют 40 и даже 50 процентов. Мы не только теряем воду, но и наносим вред почве, так как она вымывается и становится непригодной для сельского хозяйства. Думаю, объединив усилия и воспользовавшись вашим опытом, мы можем добиться большого успеха в повышении урожайности.

Ресурсы плодородных земель у нас ограничены. Мы должны повысить урожайность для обеспечения себя сельскохозяйственной продукцией и повышения экспортной способности. А это возможно только в результате применения современных технологий.

Выступивший затем вице-президент компании CISCO по России и странам СНГ Джонатан Спэрроу сказал:

- Господин Президент, я присоединяюсь к словам моих коллег. Сотрудничество компании CISCO с Азербайджанской Республикой было фантастическим, и мы хотим, чтобы оно продолжалось.

Далее выступил региональный директор CISCO по Азербайджану Владимир Орлов, который сказал:

- Нам хотелось бы, чтобы Международный автовокзальный комплекс стал яркой звездой среди всех реализуемых нами в регионе пилотных проектов. Хотелось бы, чтобы все технологии, которые могут быть применены в городе, были использованы здесь, после чего мы предложим данный проект и другим государствам. Проект "Smart страна" будет полезен для страны в долгосрочной перспективе. Речь здесь идет не только о проекте единого пульта управления страной. Сюда можно добавить здравоохранение, нефтегазовую и другие желаемые вами сферы. В области кибербезопасности мы сотрудничаем с "Азерэнержи".

Президент Ильхам Алиев: Благодарю. Считаю, что после официального определения структуры нового формата нашего сотрудничества у нас должен быть краткосрочный план реализации, так как мы очень нуждаемся в этих вопросах. Безопасность является вопросом номер один в современном мире, сюда входит и вопрос энергетической безопасности. Поэтому значение защиты от кибератак для нас еще больше возрастет. Недавно, в период пандемии я принял участие в открытии операционного центра "Азерэнержи", там функционируют все операционные системы, включая систему SCADA. У нас большие планы, связанные с модернизацией энергетической инфраструктуры. Проведя реконструкцию и ремонтные работы на действующих электростанциях, мы смогли добиться роста производства электроэнергии по меньшей мере на 600 мегаватт. То есть, повысив эффективность только благодаря оптимизации ресурсов, мы получили большие генерационные мощности. Таким образом, это, конечно, будет для нас приоритетным вопросом.

Что касается здравоохранения, то каждому понятно, что это – важный фактор в успешной борьбе с коронавирусом. Наряду со всеми ограничительными и организационными мерами, решающую роль здесь играют врачи, лечащие больных. Поэтому в кратчайший срок наша система здравоохранения была реструктуризирована. Мы передали в распоряжение больных коронавирусом наши лучшие больницы. В настоящее время используется более 20 больниц. Могу сказать, что причина высокой смертности в некоторых странах связана с нехваткой коек в больницах. Они физически не могут принять всех больных. В случае второй волны коронавируса в Азербайджане имеется достаточно дополнительных коек. Таким образом, модернизация системы здравоохранения сегодня важна как никогда, потому что никому неизвестно, до каких пор будет распространяться коронавирус.

Региональный директор CISCO по Украине Олег Боднар рассказал о сотрудничестве в области кибербезопасности. Касаясь потери воды, он сказал:

- Что касается потери воды, то это – интересная тема. В настоящее время мы не реализуем проекты в этой сфере в регионе. С этой точки зрения было бы очень хорошо привести в Азербайджан европейский и американский опыт. Благодарю за возможность работать с Вами.

Келли Крамер сказала:

- Эта встреча между командой CISCO и Азербайджаном очень плодотворная. Господин Президент, отрадно, что такой лидер, как Вы, настолько открыт технологиям и готов к их применению в стране. Рада, что CISCO сотрудничает с Вами в этой области, и считаю, что мы можем ускорить реализацию отмеченных нами вопросов. Желаю продолжения этого сотрудничества. Вы являетесь одним из лидеров, поддерживающих технологии, не только в регионе, но и в мировом масштабе. Благодарю Вас за то, чтобы Вы идете впереди в этом деле. Считаю, что, наладив это партнерство, мы сможем многое узнать и о Вашей стране.

Президент Ильхам Алиев: Большое спасибо. Благодарю вас за сотрудничество и поддержку. Уверен, что наше стратегическое партнерство будет лишь усиливаться. Потому что у нас есть повестка дня, связанная с модернизацией страны, а у вас - технологии. Мы имеем многолетний опыт сотрудничества. Как я уже отметил, успешная реализация проектов здесь – лучшее проявление наших совместных усилий. Наши взгляды полностью совпадают и, мобилизовав свой потенциал, мы можем в относительно короткий срок проделать большую работу. А это полностью отвечает нашим взглядам на модернизацию Азербайджана. Надеюсь по окончании пандемии коронавируса увидеть вас в Баку. Помню, что я пригласил вас сюда. Таким образом, мы можем продолжить наши обсуждения в региональном формате.

Келли Крамер:

- Конечно. До этой страшной пандемии мы уже все спланировали и после улучшения ситуации непременно приедем. Большое спасибо за все.

Президент Ильхам Алиев. Большое спасибо. Передаю вам наилучшие пожелания. Благодарю за эти обсуждения.