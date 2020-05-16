Сотрудничество Азербайджана и Франции находится на высоком уровне - франковед Игорь Игнатченко

БАКУ /Trend/ - Уровень сотрудничества между Азербайджаном и Францией можно охарактеризовать как достаточно высокий.

Об этом сказал Trend кандидат исторических наук, доцент Института общественных наук Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС), франковед Игорь Игнатченко.

Одной из глобальных задач президентства Макрона, по словам эксперта, является перезапуск французской экономики, серьезное увеличение ВВП страны: «В этом смысле Азербайджан представляется крайне перспективным и, что самое главное, платежеспособным рынком для сбыта французской продукции. Поэтому, на мой взгляд, Азербайджан сейчас находится в фокусе внимания французских промышленников и правительства. К этому добавляются различные образовательные, социальные и гуманитарные программы развития. На текущий момент уровень сотрудничества между Азербайджаном и Францией в экономической, социальной и гуманитарной областях можно охарактеризовать как достаточно высокий».

Далее он отметил, что из сказанного им выше вытекает большой интерес французского руководства к скорейшему закреплению на рынке вооружений, предложив Азербайджану широкий набор товаров и услуг в области безопасности и обороны: «Имея в виду платежеспособность Баку, Париж хотел бы потеснить конкурентов на этом перспективном и финансово привлекательном рынке. Франция может предложить бронетехнику, например, танки "Леклерк", многоцелевые истребители четвертого поколения Dassault Rafale, беспилотники, роботизированную технику, различную электронику натовского образца. Другое дело, насколько эти предложения Франции будут выгодны с экономической и финансовой точек зрения по сравнению с аналогичными образцами, производящимися в других странах».

Эксперт считает, что президент Франции Эммануэль Макрон, в целом, как и его предшественники, проявляет определенный интерес к Южно-Кавказскому региону: «В данном регионе Франция позиционирует себя как лидер Евросоюза – политической структуры, также как и Франция, имеющей стабильный интерес к региону, в том числе в контексте вопросов энергетической безопасности Большой Европы. Несмотря на то, что традиционным и, можно сказать, историческим союзником Франции в регионе всегда выступала Армения, если иметь ввиду и многочисленную зажиточную армянскую общину во Франции, лоббировавшую интересы своей исторической родины, в последнее время наблюдается усилившийся интерес французского руководства к Азербайджану. Это объясняется в первую очередь экономическими интересами Пятой республики. Можно сказать, что сейчас президент Франции Макрон пытается усидеть одновременно на двух стульях, опираясь в своей южнокавказской политике и на Армению, и на Азербайджан».

Говоря о пандемии коронавируса и о мерах, предпринятых Францией, Игнатченко сказал, что французские власти справедливо хотят показать, что они контролируют ситуацию: «А президент, премьер-министр и правительство являются сильными фигурами в условиях глубокого кризиса, охватившего Францию. Сейчас до завершения кризиса с коронавирусом будет преждевременным говорить об эффективности или неэффективности тех или иных мер. Очевидно, что французские власти несколько запоздали в начале с принятием строгих мер по борьбе с инфекцией, и сейчас им важно показать свою активность и энергию в деле борьбы с коронавирусом. То, как власти справятся с текущим кризисом, также может отразиться на ближайших президентских выборах во Франции».

(Автор: Гусейн Сафаров. Редактор: Гюнель Зейналова)

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