Король Швеции поздравил Президента Ильхама Алиева
БАКУ/ Trend - Король Швеции Карл Густав XVI направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо. Об этом сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.
"Уважаемый господин Президент.
Передаю Вашему превосходительству наилучшие пожелания по случаю национального праздника Азербайджана – Дня Республики.
Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, а народу Азербайджана – процветания", - говорится в поздравительном письме.
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