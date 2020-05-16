Король Швеции поздравил Президента Ильхама Алиева

БАКУ/ Trend - Король Швеции Карл Густав XVI направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо. Об этом сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Уважаемый господин Президент.

Передаю Вашему превосходительству наилучшие пожелания по случаю национального праздника Азербайджана – Дня Республики.

Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, а народу Азербайджана – процветания", - говорится в поздравительном письме.