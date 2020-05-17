Ваш призыв "Вместе мы сильнее!" стал символом жизни для нас учителей - письмо Президенту Ильхаму Алиеву

БАКУ /Trend/ - Господин Президент, можете быть уверены в том, что Ваш призыв "Вместе мы сильнее!" стал символом жизни для нас учителей.

Как передает Trend со ссылкой на официальный сайт Президента Азербайджана, об этом говорится в благодарственном письме молодого учителя из села Мешели Геранбойского района Эльчина Нурмамедова в адрес Президента Ильхама Алиева за его решительные шаги по предотвращению широкого распространения пандемии коронавируса в стране, внимание и заботу о народе.

"Уважаемый господин Президент, я как молодой учитель от своего имени и от имени моей семьи выражаю Вам признательность за внимание и заботу о нашем нарде в период широкого распространения пандемии коронавируса. Все меры, предпринимаемые с целью предотвращения пандемии, заслуживают одобрения. Одной из сфер, постоянно находящихся в центре Вашего внимания, является образование. Мы учителя являемся свидетелями того, что развитие образования, улучшение социального благосостояния беженцев и вынужденных переселенцев постоянно находятся в центре Вашего внимания.

Господин Президент, можете быть уверены в том, что Ваш призыв "Вместе мы сильнее!" стал символом жизни для нас учителей. Мы и впредь будем прилагать все усилия, будем всегда поддерживать Вашу дальновидную политику, рассчитанную на надежное и счастливое будущее азербайджанского государства и народа, улучшение его социального благосостояния. Да хранит Всевышний Вас и Вашу семью во имя здорового и счастливого будущего нашего народа!", - пишет Эльчин Нурмамедов.