Большое Вам спасибо за то, что думаете о народе в нынешней тяжелой ситуации, оказываете поддержку каждому гражданину - письмо Президенту Ильхаму Алиеву

БАКУ /Trend/ - Большое Вам спасибо за то, что думаете о народе в нынешней тяжелой ситуации, оказываете поддержку каждому гражданину.

Как передает Trend со ссылкой на официальный сайт Президента Азербайджана, об этом говорится в благодарственном письме вынужденной переселенки из Джебраильского района, 86-летней Зарнисой Аллахвердиевой в адрес Президента Ильхама Алиева за его решительные шаги по предотвращению широкого распространения пандемии коронавируса в стране, внимание и заботу о народе.

"Уважаемый господин Президент, как 86-летняя мать, от имени вынужденных переселенцев Джебраильского района выражаю Вам признательность за поддержку нашего народа в эти трудные дни, заявляю что поддерживаю все Ваши решения. Налицо Ваша самоотверженность, большое Вам спасибо за то, что думаете о народе в нынешней тяжелой ситуации, оказываете поддержку каждому гражданину. Мы одобряем меры, предпринимаемые по своевременному предотвращению распространения пандемии коронавируса в нашей стране, высоко оцениваем Ваши рекомендации. Мы всегда благодарны Вам. Будьте здоровы, господин Президент!", - говорится в благодарственном письме.