Лидерские качества Президента Ильхама Алиева укрепили доверие к Азербайджану на международной арене

Политика 17 мая 2020 22:05 (UTC+04:00)
Лидерские качества Президента Ильхама Алиева укрепили доверие к Азербайджану на международной арене

БАКУ/Trend - Последние годы в Азербайджане активно продвигаются широкомасштабные реформы, инициированные Президентом Ильхамом Алиевым. Эти реформы охватили все сферы Азербайджанского государства – политику, экономику, социальную сферу, науку и искусство. Одновременно проведены очень серьезные структурные и кадровые изменения. Ненефтяной сектор экономики Азербайджана, развитие которого является основным приоритетом на сегодняшний день, увеличился более чем на 14 процентов. Особое внимание уделяется развитию малого и среднего предпринимательства, улучшению бизнес-среды. В отчете Doing Business в прошлом году Азербайджан был включен в число двадцати самых успешных реформаторских стран. Улучшение бизнес среды демонстрирует привлекательность экономики Азербайджана для инвесторов и уже приносит свои результаты. Только в прошлом году государственные, местные и иностранные компании вложили в экономику страны инвестиции в размере 13,5 миллиарда долларов.

Участие Президента Ильхама Алиева в различных международных экономических площадках, в том числе в Давосском всемирном экономическом форуме, проведенные им в различных форматах переговоры и мероприятия еще раз показывают, что в мире к Азербайджану относятся с большим интересом, симпатией и уважением. Растет число иностранных компаний, желающих работать в Азербайджане.

Особую актуальность в настоящее время приобретают вопросы, связанные с цифровизацией экономики страны. В данном аспекте очень важно тесное сотрудничество Азербайджана с ведущими мировыми компаниями, развитие современных технологий и внедрение передового международного опыта. В этом отношении, благодаря мудрому руководству Президента Ильхама Алиева, постоянно держащего в зоне особого внимания вопросы, связанные с применением инновационных решений в экономике, социальной сфере, образовании, науке и иных областях, Азербайджан добился больших результатов. Реализуются широкомасштабные инфраструктурные проекты, демонстрирующие отличные результаты и приносящие Азербайджану, наряду с очевидной экономической прибылью, немалые политические дивиденды.

Некоторые из указанных проектов были предметом обсуждения на видеоконференции Президента Ильхама Алиева с представителями руководства компании CISCO, во главе с исполнительным вице-президентом, генеральным финансовым директором Келли Крамер и вице-президентом Гаем Дитрихом. В частности речь шла о проектах «Умный город», «Smart страна», «Умная школа», «Умное сельское хозяйство», проектах, связанных с электронным управлением водными ресурсами, кибербезопасностью, здравоохранением и иными важными сферами. Часть этих проектов уже реализуется, в то время как другие находятся еще в стадии обсуждений.

В ходе видеоконференции, генеральный финансовый директор компании CISCO Келли Крамер отметила, что считает сотрудничество между командой CISCO и Азербайджаном очень плодотворным. Она сказала, что Президент Ильхам Алиев является одним из лидеров, поддерживающих технологии не только в регионе, но и в мировом масштабе. По словам Келли Крамер, на нее произвели огромное впечатление лидерские качества Президента Ильхама Алиева, его усилия в организации заседания Совета сотрудничества тюркоязычных государств и встречи Движения неприсоединения, в связи с распространением пандемии COVID-19 и борьбой с ней.

Выступивший в формате видеоконференции вице-президент CISCO по России и странам СНГ Джонатан Спэрроу заявил, что сотрудничество компании с Азербайджанской Республикой было фантастическим, и они хотят, чтобы оно продолжалось.

Лидерские качества Президента Ильхама Алиева укрепили доверие к Азербайджану на международной арене. Неоспоримый международный авторитет главы азербайджанского государства демонстрирует и данная Генеральным директором Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедросом Адан Гебрейесусом высокая оценка работе, проделанной правительством Азербайджана в направлении борьбы с COVID-19 и оказанной лидером Азербайджана поддержке многосторонней дипломатии и солидарности на национальном, региональном и глобальном уровне, что отчётливо проявилось в ходе последовательных мероприятий, проведённых под руководством Президента Ильхама Алиева.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп, в поздравительном письме, направленном Президенту Азербайджана, отметил, что Соединенные Штаты и Азербайджан около 30 лет сотрудничают во имя укрепления международной безопасности, диверсификации маршрутов и источников поставок энергоресурсов, подчеркнув при этом, что высоко ценит существенный вклад Азербайджана в эти сферы.

Благодаря продуманной и дальновидной политике главы азербайджанского государства, осуществляемым по его инициативе и под его руководством масштабным реформам, в результате которых, в это непростое время, когда во всем мире пандемия коронавируса оказывает негативное влияние на экономику самых развитых стран мира, а падение цен на нефть заставляет ведущие державы пересматривать свою бюджетную политику, Азербайджан демонстрирует завидную стабильность и максимальную заботу о здоровье, безопасности и благополучии своих граждан.

Все это позволяет безапелляционно утверждать, что Президент Ильхам Алиев является видным политическим лидером, снискавшим непререкаемый авторитет среди руководителей мировых держав и глобальных международных организаций.

Юсиф Агаев,
Отдел политики Trend

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