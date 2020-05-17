Ваше имя золотыми буквами вписано в нашу историю - письмо Президенту Ильхаму Алиеву

БАКУ /Trend/ - Я как труженик считаю, что Ваше имя золотыми буквами вписано в нашу историю.

Как передает Trend со ссылкой на официальный сайт Президента Азербайджана, об этом говорится в благодарственном письме жителя села Эреш Евлахского района Маиса Мехдиева в адрес Президента Ильхама Алиева за его решительные шаги по предотвращению широкого распространения пандемии коронавируса в стране, внимание и заботу о народе.

"Уважаемый господин Президент, пандемия коронавируса, охватившая весь мир, оказала минимальное воздействие на Азербайджан. Ваша успешная внутренняя и внешняя политика с уважением воспринимается мировой общественностью. Просвещением народа в период пандемии в Азербайджане, правильным строгим карантинного режима, напряженной деятельностью врачей и медицинских работников наше государство побеждает коронавирус. Вся эта работа была осуществлена благодаря Вам и Мехрибан ханым. Предоставление не работающим лицам единовременной выплаты в размере 190 манатов обрадовало весь народ. Я как труженик считаю, что Ваше имя золотыми буквами вписано в нашу историю.

Уважаемый Президент, население трех сел, включая и наше, направило Вам письмо в связи с плохим состоянием нашей дороги. По Вашему поручению дороги этих сел были покрыты качественным асфальтом, в 5-6 местах установлены остановки. Жители этих сел также желают Вам долгих лет жизни и здоровья", - пишет Маис Мехдиев.