В результате спецоперации задержан и доставлен в Азербайджан участник вооруженного нападения на боевой пост (ВИДЕО) (версия 2)

БАКУ /Trend/ - В результате совместной специальной операции Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана и спецслужб Турции в городе Ван был задержан гражданин Азербайджана Адилов Салех Валех оглу, 1984 года рождения, являющийся подозреваемым по делу, которое расследуется в СГБ, сообщает Trend со ссылкой на отдел по связям с общественностью Службы.

В 2008 году Салех Адилов вместе с другими членами религиозной радикальной группировки напал на боевой пост воинской части N в Тертерском районе. В результате один солдат убит, один солдат тяжело ранен, а также с места происшествия украдены различные боеприпасы.

Салеху Адилову удалось избежать уголовной ответственности, и он для участия в незаконных вооруженных формированиях, действующих за пределами страны 14 мая 2009 года покинул территорию Азербайджана в направлении Ирана. Направившись оттуда контрабандой в провинцию Северный Вазиристан Исламской Республики Пакистан, присоединился к террористической группировке во главе с Вугаром Гаджизаде которая действует под покровительством террористической организации "Талибан".

После того, как в 2010 году международные силы антитеррористической коалиции уничтожили Гаджизаде, группировку возглавил Салех Адилов. В 2014 году он был арестован местными правоохранительными органами в Иране при попытке тайно поехать в Турцию, а затем в Сирию с помощью террористической организации "Талибан".

В настоящее время продолжается уголовное дело в отношении арестованного Салеха Адилова.