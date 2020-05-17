Вугар Искандеров: Высокая оценка лидерских усилий Президента Ильхама Алиева создает чувство гордости у каждого азербайджанца

Политика 17 мая 2020 16:04 (UTC+04:00)
Вугар Искандеров: Высокая оценка лидерских усилий Президента Ильхама Алиева создает чувство гордости у каждого азербайджанца

БАКУ /Trend/ - Азербайджан, который признают лидером в регионе, также известен, как страна являющаяся надежным партнером на международной арене и инициатором решения вопросов мирового значения.Одобрение инициатив Президента Ильхама Алиева мировыми лидерами, ведущими бизнес, финансовыми институтами, общественными и политическими деятелями и высокая оценка лидерских усилий нашего Президента создают чувство гордости у каждого азербайджанца.

Об этом сказал Trend член Комитета по правовой политике и государственному строительству Милли Меджлиса Вугар Искандеров.

Депутат отметил, что в течение завершающейся недели произошли два привлекших внимание события - мысли, выраженные в поздравительном письме Президента США Дональда Трампа Президенту Ильхаму Алиеву по случаю 28 мая - Дня Республики, а также мнения, озвученные во время видеоконференции между Президентом Ильхамом Алиевым и руководством компании CISCO, которая состоялась по инициативе компании. Все это еще раз подтвердило, что наша страна и лично Президент Ильхам Алиев высоко ценятся на международной арене.

"Прежде всего, в своем письме Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп высоко оценил роль и вклад Азербайджана в укрепление международной безопасности и диверсификацию энергетических маршрутов и источников Европы, что является очень важным проявлением дружественных отношений между Соединенными Штатами и Азербайджаном. Это также высокая оценка Президентом США значительного вклада Азербайджана под руководством Президента Ильхама Алиева в международный мир, стабильность и глобальное развитие и достижений нашей страны на международном уровне. Такая оценка не случайна. Потому что важная роль Азербайджана в этих направлениях на протяжении десятилетий известна всему миру.

В то же время, на прошедшей по инициативе компании CISCO видеоконференции между Президентом Ильхамом Алиевым и руководством этой компании, исполнительный вице-президент и генеральный финансовый директор данной компании Келли Крамер особо подчеркнула демонстрацию лидерских усилий Президента Ильхама Алиева на заседании Совета сотрудничества тюркоязычных государств и в организации встречи Движения неприсоединения отметив, что этот шаг произвел большое впечатление, поблагодарила главу азербайджанского государства за руководство этой работой. Конечно, все это говорит о высоком авторитете нашей страны и нашего главы государства", - сказал он.

Вугар Искандеров добавил, что видеоконференция по инициативе компании CISCO между Президентом Ильхамом Алиевым и руководством компании была в центре внимания также в связи с рядом других важных моментов.

"Прежде всего, эта видеоконференция еще раз продемонстрировала заинтересованность нашей страны в тесном сотрудничестве в приоритетных для Азербайджана областях с ведущими мировыми компаниями, включая CISCO. Тот факт, что эта видеоконференция состоялась по инициативе CISCO, еще раз подтвердил, что международные финансовые институты, а также ведущие компании мира придают большое значение сотрудничеству с нашей страной.

Слова - "сотрудничество компании CISCO с Азербайджанской Республикой было фантастическим, и мы хотим, чтобы оно продолжалось" - вице-президента компании CISCO по России и странам СНГ Джонатана Спэрроу во время видеоконференции являются доказательством сказанного. С другой стороны, если выражаться словами Келли Крамер, это еще раз показывает, что Президент Ильхам Алиев еще раз продемонстрировал, что является одним из лидеров поддерживающих технологию в мировом масштабе, а также свое лидерство в этой работе", - сказал он.

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