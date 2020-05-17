Президент Ильхам Алиев позвонил Касым-Жомарту Токаеву

БАКУ /Trend/ - 17 мая Президент Азербайджана Ильхам Алиев позвонил Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Глава нашего государства поздравил Президента Казахстана с днем рождения, пожелал ему успехов в деятельности во имя развития Казахстана и крепкого здоровья.

В ходе телефонного разговора главы государств провели обмен мнениями о проделанной работе по борьбе с пандемией коронавируса.

Коснувшись Саммита Тюркского совета, проведенного недавно в формате видеоконференции, главы государств отметили важность этого мероприятия с точки зрения укрепления сотрудничества и усиления солидарности между странами.

Президент Ильхам Алиев и Президент Касым-Жомарт Токаев обсудили вопросы, связанные с перспективами различных сфер успешно развивающихся двусторонних отношений между нашими странами.