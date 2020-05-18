Мы гордимся тем, что всегда видим Вас рядом с народом - письмо Президенту Ильхаму Алиеву

БАКУ /Trend/ - Мы гордимся тем, что всегда видим Вас рядом с народом.

Как передает Trend со ссылкой на официальный сайт Президента Азербайджана, об этом говорится в благодарственном письме жительница поселка Зобуджуг-4 Физулинского района, член семьи шехида Саадат Гусейновой в адрес Президента Ильхама Алиева за его решительные шаги по предотвращению широкого распространения пандемии коронавируса в стране, внимание и заботу о народе.

«Уважаемый господин Президент, как гражданка Азербайджана и работник культуры я от всей души рада мерам, принимаемым нашим государством в борьбе с пандемией коронавируса (COVID-19). Мы гордимся тем, что всегда видим Вас рядом с народом. То, что Вы делаете для предотвращения распространения этого опасного вируса в нашей республике, достойно одобрения. В период карантинного режима Вы не обделили вниманием и заботой работников культуры. Лучшим примером этого является то, что в период карантина нам предоставлены внеочередные отпуска с сохранением зарплаты. Коллектив Физулинской районной централизованной библиотечной системы поддерживает Ваши решения и указания по предотвращению пандемии, как и во всех других областях, всегда рядом с Вами в этой борьбе.

Уважаемый господин Президент, как член семьи шехида выражаю Вам глубокую признательность за заботу, которые Вы проявляете в эти трудные дни о нашем народе, в том числе о нас, работниках культуры», - говорится в благодарственном письме.