Сегодня каждый гражданин абсолютно уверен, что Президент Азербайджана всегда с ним и всегда думает о нем - письмо Президенту Ильхаму Алиеву

БАКУ /Trend/ - Сегодня каждый гражданин абсолютно уверен, что Президент Азербайджана всегда с ним и всегда думает о нем.

Как передает Trend со ссылкой на официальный сайт Президента Азербайджана, об этом говорится в благодарственном письме жителя села Атбулаг Гаджигабульского района Бабека Рамазанова в адрес Президента Ильхама Алиева за его решительные шаги по предотвращению широкого распространения пандемии коронавируса в стране, внимание и заботу о народе.

«Уважаемый господин Президент, от своего имени и от имени моей семьи выражаем Вам глубокую благодарность за работу, проделанную в связи с пандемией COVID-19. Господин Президент, мы, как и все граждане, высоко оцениваем шаги, предпринятые Вами с заботой о здоровье граждан Азербайджана в период, когда мировая экономика терпит спад. Создание в короткий срок новых лабораторий, доставка в нашу страну аппаратов искусственной вентиляции лёгких, а также сдача в эксплуатацию предприятий по производству защитных медицинских масок, удовлетворение потребностей граждан страны в этой продукции за счет местного производства – очередной успех Вашей политики. Кроме того, предоставление людям, потерявшим работу из-за пандемии, единовременных выплат, является наглядным доказательством Вашей заботы о гражданах Азербайджана. Сегодня каждый гражданин абсолютно уверен, что Президент Азербайджана всегда с ним и всегда думает о нем.

Господин Президент, мы еще раз выражаем Вам глубокую признательность за все, что Вы сделали для нашего здоровья, и просим Всевышнего ниспослать Вам здоровья и долгих лет жизни. Да хранит Аллах Вас и Вашу семью!», - говорится в благодарственном письме.