Мы считаем себя счастливыми гражданами, потому что у нас такой лидер, как Вы - письмо Президенту Ильхаму Алиеву

БАКУ /Trend/ - Мы гордимся тем, что живем в такой прекрасной стране, как Азербайджан, и считаем себя счастливыми гражданами, потому что у нас такой лидер, как Вы.

Как передает Trend со ссылкой на официальный сайт Президента Азербайджана, об этом говорится в благодарственном письме учительницы из города Гянджа Гюнай Аббасовой в адрес Президента Ильхама Алиева за его решительные шаги по предотвращению широкого распространения пандемии коронавируса в стране, внимание и заботу о народе.

«Уважаемый господин Президент, я - учительница английского языка Гянджинской городской средней школы номер 1 - приветствую Вас и хочу выразить Вам признательность.

В период применяемого в настоящее время особого карантинного режима мы, следуя Вашим рекомендациям, продолжаем оставаться дома. Из-за коронавируса школы временно закрыты, поэтому мы проводим занятия в онлайн-формате. Наша цель - добиться того, чтобы наши ученики, находясь дома, не отставали от занятий.

Уважаемый господин Президент, мы являемся свидетелями катастрофических последствий пандемии COVID-19 в ряде стран мира. Однако в результате своевременных превентивных мер, принятых благодаря Вашим дальновидным решениям, широкое распространение коронавируса в Азербайджане предотвращается. В эти трудные дни Вы не только защищаете здоровье нашего народа, но и проводите огромную работу, направленную на организацию лечения и скорейшее выздоровление наших граждан, зараженных вирусом. Эта неоценимая работа высоко ценится народом. Выражаю Вам глубокую признательность за внимание и заботу о нашем народе, Вашу неустанную деятельность в период пандемии. Мы гордимся тем, что живем в такой прекрасной стране, как Азербайджан, и считаем себя счастливыми гражданами, потому что у нас такой лидер, как Вы. Благодарю Вас за внимание и заботу о нас в столь сложный для человечества период», - говорится в благодарственном письме.