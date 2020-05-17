В Азербайджане выявлен 136 новых случаев инфицирования коронавирусом, вылечился 71, скончались 3 человека – Оперативный штаб
БАКУ/Trend/ - В Азербайджане выявлен 136 новых случаев инфицирования коронавирусом, вылечился 71, скончались 3 человека, передает в воскресенье Trend со ссылкой на Оперативный штаб.
Согласно информации, скончались граждане 1931, 1956 и 1965 годов рождения, тесты на коронавирус которых показали положительные результаты.
На сегодня в стране выявлено 3 274 случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 2 015, скончались 39 человек. В настоящее время в больницах особого режима продолжается лечение 1 220 лиц, из которых состояние 43 человек оценивается как тяжелое, 58 - средней тяжести, а остальные чувствуют себя нормально.
Всего в Азербайджане было проведено 232 077 тестов на предмет выявления коронавируса.
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