МИД Азербайджана распространил обращение в связи с 28-й годовщиной оккупации Арменией Лачинского района (версия 2)

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БАКУ/Trend/ - 18 мая 2020 года исполняется 28 лет со дня оккупации Лачинского района Азербайджана вооруженными силами Армении.

Об этом говорится в обращении пресс-службы МИД Азербайджана, сообщает в понедельник Trend.

"В результате оккупации Лачинского района, не входящего в состав бывшей Нагорно-Карабахской автономной области, погибли 237 человек, а 67 - пропали без вести. Население региона подверглось этнической чистке, и в настоящее время 77 700 жителей Лачина проживают в качестве вынужденных переселенцев в различных регионах Азербайджана. Эта оккупация, являющаяся продолжением захватнической политики Армении против Азербайджана, нанесла серьезный ущерб государственной и частной собственности района», - говорится в сообщении.

Так, были уничтожены 217 культурных, 101 учебных учреждений, 142 учреждения здравоохранения, 462 торговых объекта, 30 заведений связи, два автотранспортных и производственных предприятия различного назначения: «Также вандализму подверглись многочисленные исторические памятники местного и всемирного значения, в том числе, Албанский храм «Агоглан», относящийся к VI веку, Мавзолей Мелик Аждар, относящийся к XIV веку, мечеть в селе Гарагышлаг, старинное кладбище в селе Забух, разграблен Лачинский исторический музей и его древняя коллекция золотых, серебряных и бронзовых монет.