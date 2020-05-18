МИД Азербайджана распространил обращение в связи с 28-й годовщиной оккупации Арменией Лачинского района (версия 2)

МИД Азербайджана распространило обращение в связи с 28-й годовщиной оккупации Арменией Лачинского района (версия 2)

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БАКУ/Trend/ - 18 мая 2020 года исполняется 28 лет со дня оккупации Лачинского района Азербайджана вооруженными силами Армении.

Об этом говорится в обращении пресс-службы МИД Азербайджана, сообщает в понедельник Trend.

"В результате оккупации Лачинского района, не входящего в состав бывшей Нагорно-Карабахской автономной области, погибли 237 человек, а 67 - пропали без вести. Население региона подверглось этнической чистке, и в настоящее время 77 700 жителей Лачина проживают в качестве вынужденных переселенцев в различных регионах Азербайджана. Эта оккупация, являющаяся продолжением захватнической политики Армении против Азербайджана, нанесла серьезный ущерб государственной и частной собственности района», - говорится в сообщении.

Так, были уничтожены 217 культурных, 101 учебных учреждений, 142 учреждения здравоохранения, 462 торговых объекта, 30 заведений связи, два автотранспортных и производственных предприятия различного назначения: «Также вандализму подверглись многочисленные исторические памятники местного и всемирного значения, в том числе, Албанский храм «Агоглан», относящийся к VI веку, Мавзолей Мелик Аждар, относящийся к XIV веку, мечеть в селе Гарагышлаг, старинное кладбище в селе Забух, разграблен Лачинский исторический музей и его древняя коллекция золотых, серебряных и бронзовых монет. Армения, грубо нарушая международное право, в том числе, свои обязательства по Женевским конвенциям, продолжает незаконную деятельность как в Лачинском районе, так и на других оккупированных азербайджанских территориях: меняются географические названия, расхищаются природные ресурсы, осуществляются незаконные инфраструктурные изменения, проводится целенаправленная политика расселения и изменяется демографический состав региона».

В обращении говорится, что Европейский суд по правам человека, приняв решение от 16 июня 2015 года по делу «Чирагов и другие против Армении» в пользу изгнанных из Лачинского района Азербайджана граждан страны, признал продолжающееся нарушение их прав на собственность, уважение к личной и семейной жизни, закрепленных в Конвенции о защите прав человека и основных свобод: «Кроме того, в параграфах 19-20 решения отмечено, что Лачинский район, в частности, город Лачин, подвергся военной атаке в середине мая 1992 года, Лачин был бомбардирован с воздуха, и как результат, были разрушены множество домов, разграблен и сожжен город, полностью разрушен Лачин и прилегающие села. В своих резолюциях № 822, 853, 874 и 884, принятых в 1993 году Совет Безопасности ООН в 1993 году осуждает оккупацию азербайджанских территорий, в очередной раз подтверждает суверенитет и территориальную целостность Азербайджана и требует незамедлительного, безоговорочного и полного вывода всех захватнических войск с оккупированных земель. Однако Армения, игнорируя и серьезно нарушая требования резолюций и решения международных организаций, стремится укрепить основанный на оккупации статус-кво в Нагорном Карабахе и прилегающих районах Азербайджана. Однако есть непреложная истина - международная общественность признает территориальную целостность и суверенитет Азербайджана в рамках признанных на международном уровне границ, включая Лачин, оккупированный Нагорный Карабах и другие прилегающие районы, и однозначно отвергает результаты оккупации азербайджанских территорий. Сохранение азербайджанских территорий под военной оккупацией никогда не даст ожидаемых Арменией политических результатов. Территориальная целостность Азербайджана в рамках признанных на международном уровне границ не была и не может быть предметом обсуждения. Целью переговоров по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта является устранение последствий конфликта, прекращение оккупации азербайджанских земель и восстановление фундаментальных прав подвергшихся этнической чистке вынужденных переселенцев. Международное право, устав ООН, Хельсинкский заключительный акт и нормы и принципы, отраженные в Парижской хартии, составляют основу переговорного процесса по урегулированию конфликта. Попытки Армении необоснованно, посредством лжи и фальсификаций затянуть переговорный процесс неприемлемы, и являются главным препятствием обеспечения мира в регионе. Устранение тяжелых последствий конфликта является не только обязательством международного сообщества, но и неотъемлемым правом Азербайджанского государства, как это закреплено в Уставе ООН».

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: )