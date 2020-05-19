В прошлом году в Азербайджане к ответственности были привлечены свыше 11 тыс иностранцев
БАКУ /Trend/ - Обнародовано число иностранцев, которые в прошлом нарушили правила пребывания и проживания в Азербайджане, сообщает во вторник Trend.
Об этом говорится в годовом отчете Национального координатора по борьбе с торговлей людьми, обсуждаемом на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента).
В 2019 году было установлено и привлечено к административной ответственности 11 654 иностранца, нарушивших правила пребывания и проживания в стране. Кроме того, 8093 человека были депортированы в административном порядке.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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