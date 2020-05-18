В Азербайджане утвержден порядок субсидирования производства сельхозпродукции - Указ
БАКУ/Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал Указ о внесении изменений в "Порядок субсидирования производства сельскохозяйственной продукции", утвержденный указом главы государства от 27 июня 2019 года № 759.
Согласно Указу, в "Порядок субсидирования производства сельскохозяйственной продукции" добавлен пункт 2.7 - 1 в нижеприведенном содержании:
2.7-1. Подготовка банковских карточек и предоставление банковских услуг с целью выплаты субсидий производителям сельскохозяйственной продукции по областям растениеводства и животноводства осуществляется за счет средств, ежегодно выделяемых из государственного бюджета на основании заказа Агентства аграрного кредитования и развития, согласованного с уполномоченным банком.
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