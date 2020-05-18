Президент РФ Владимир Путин позвонил Президенту Ильхаму Алиеву
БАКУ/Trend/ - 18 мая Президент Российской Федерации Владимир Путин позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву. Об этом в понедельник сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.
В ходе телефонного разговора главы государств говорили о работе, проводимой в области борьбы с пандемией коронавируса, провели обмен мнениями об осуществляемых в данном направлении в условиях взаимной координации мерах на погранично-пропускных пунктах наших стран.
Подчеркнув успешное развитие стратегического партнерства между Азербайджаном и Россией во всех направлениях, главы государств также обсудили перспективы развития сотрудничества в постпандемический период.
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