Президент РФ Владимир Путин позвонил Президенту Ильхаму Алиеву

БАКУ/Trend/ - 18 мая Президент Российской Федерации Владимир Путин позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву. Об этом в понедельник сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

В ходе телефонного разговора главы государств говорили о работе, проводимой в области борьбы с пандемией коронавируса, провели обмен мнениями об осуществляемых в данном направлении в условиях взаимной координации мерах на погранично-пропускных пунктах наших стран.

Подчеркнув успешное развитие стратегического партнерства между Азербайджаном и Россией во всех направлениях, главы государств также обсудили перспективы развития сотрудничества в постпандемический период.