Турал Гянджалиев: Ряд армянских жителей обратился к азербайджанской общине Нагорно-Карабахского региона с желанием совместного сосуществования

БАКУ/Trend/ - Среди тех, кто внимательно наблюдает за работой азербайджанской общины Нагорно-Карабахского региона Азербайджана, есть и армянские жители данного региона.

Об этом на сегодняшнем заседании парламента сказал председатель общины Турал Гянджалиев, сообщает во вторник Trend.

Он отметил, что отрадно, что некоторые армянские жители, обратившись к азербайджанской общине Нагорно-Карабахского региона, выразили желание совместно мирно проживать с нами в рамках международно признанных границ Азербайджана, в соответствии с его Конституцией: «Обращаясь к этим армянам, хочу сказать, что они должны объединить вокруг себя других, рационально думающих армянских жителей, и вместе с азербайджанской общиной перейти к движению для совместного сосуществования в Нагорно-Карабахском регионе, положить конец присутствию там захватнических армянских сил и оккупационного режима. В последнее время работа азербайджанской общины Нагорно-Карабахского региона раздражает противоположную сторону, и это неслучайно. Мы были свидетелями провокационных заявлений как Армении, так и оккупационного режима».

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)